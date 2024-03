Dr. Mihai Ponea, secretarul general al ANSVSA, a vorbit miercuri, 27 martie, despre carnea de pui. a explicat că nu a văzut niciodată un pui vopsit sau o tehnologie care poate înșela prin vopsirea puiului.

Secretarul general al ANSVSA a reacționat după declarațiile făcute de președintele ANPC, Horia Constantinescu.

„Eu nu am întâlnit – și sunt specialist în domeniul siguranței alimentelor de 20 de ani, sunt doctor veterinar – niciodată un pui vopsit sau o tehnologie care poate înșela prin vopsirea puiului. Eu nu am întâlnit așa ceva”, a spus Mihai Ponea la Antena 3.

Horia Constantinescu a susținut că situația puiului vopsit este destul de extinsă și că vorbim despre o vopsire chiar prin hrănire.

„Din păcate, destul de extinsă este situația. Am stat de vorbă și cu alți operatori economici de la nivelul industriei, ce ne-au semnalat că această situație trenează de foarte mult timp. Nu sunt medic veterinar, dar am investigat și am văzut că aceștia sunt hrăniți cu anumite furaje, ce dau culoarea”, a susținut Horia Constantinescu.