Călin și Dimitrie Muscă atrag atenția că această situație expune țara la riscuri semnificative. Este pericol mai ales în cazul unui blocaj al transporturilor sau al unor calamități.

Într-un astfel de scenariu, aprovizionarea cu carne în România ar putea fi afectată pentru o perioadă scurtă de timp.

Preocuparea principală a acestor producători este legată de dependența crescută de importurile de carne de porc, cu impactul negativ asupra securității alimentare a țării.

Fermierii de prestigiu din România, Dimitrie și Călin Muscă din Arad, au avertizat asupra discrepanței semnificative între carnea de porc românească și cea importată. Această discrepanță provine din modul în care alte state europene subvenționează în mod subtil agricultura.

Se creează astfel politici discriminatorii sau de concurență neloială între producătorii din diferite țări. Chiar dacă carnea importată este mai ieftină, calitatea sa lasă de dorit. Asta pentru că prospețimea nu mai poate fi garantată.

Dimitrie Muscă exprimă îngrijorarea sa cu privire la situația actuală. El precizând că România se confruntă cu o penurie de carne, deoarece doar 15% din totalul cărnii de porc consumată provine din producție internă. Critica lui se îndreaptă și către legislația referitoare la mistreți. Fermierul subliniază impactul negativ al pestei porcine africane și lipsa de măsuri eficiente, care ar putea amenința securitatea alimentară.

„Situația care se găsește, astăzi, va duce la multe necazuri, la probleme în aprovizionarea cu carne. Știm că nu există carne destulă în România la ora actuală, eu am spus asta de ani de zile, că aici vom ajunge. Românii produc 15% din carnea de porc care se consumă, în rest e de import. Parlamentul României nu vrea să înțeleagă că trebuie intervenit asupra mistreților”, spune Dimitrie Muscă, conform Adevărul .

Călin Muscă, responsabilul abatorului din Iratoșu, județul Arad, subliniază că ei operează exclusiv cu carne provenită din fermele autohtone. Acesta a indicat cifrele și complexele implicate în acest proces.

Cu toate acestea, el remarcă existența unor perioade dificile, cum ar fi anii 2021 și 2022. Atunci, prețurile reduse ale cărnii importate au cauzat pierderi semnificative producătorilor români. Cu toate acestea, în 2023, situația s-a inversat, iar fermele au început să lucreze cu profit, totuși, provocările persistă în sectorul de procesare, unde costurile mai ridicate se confruntă cu presiunea concurenței.

„Anul 2023 a venit invers: pe ferme s-a recuperat o parte, a început să se lucreze pe profit, dar a apărut o presiune mult mai mare pe zona de procesare. Pentru că raftul nu era pregătit să accepte costurile legate de costurile mut mai mari de producție. În momentul de față suntem într-un echilibru, în sensul că fermele de porc fac plus, partea de procesare are un plus la limită și partea de valorificare merge bine”, adaugă Călin Muscă.