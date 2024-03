Co-fondatorul Microsoft Bill Gates are acum are o avere estimată la 127,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes, făcându-l al șaptelea cel mai bogat om din lume.

Investițiile cu venituri pasive sunt una dintre cele mai de încredere metode pentru a scăpa de recesiune, așa că nu e surprinzător faptul că oamenii apelează la investiții cu randament ridicat, care plătesc un fix de 7,5% până la 9%.

Bill Gates are 82% din portofoliul său de 42 de miliarde de dolari în doar 4 acțiuni. Iată care sunt acestea, potrivit Yahoo.finance.

1. Microsoft: 34%

Ca fondator al Microsoft, investiția lui Gates în gigantul tehnologic rămâne o parte semnificativă a portofoliului său. Cu 39.286.170 de acțiuni și în urma unei creșteri recente a dividendului trimestrial de la 0,68 USD la 0,75 USD pe acțiune, veniturile anuale din dividendele sale la Microsoft ajung la suma de 117.858.510,00 USD.

În al patrulea trimestru calendaristic al anului 2023, Microsoft Azure a fost al doilea cel mai mare furnizor de infrastructură cloud din lume, controlând 26% din piață, potrivit companiei de analiză tehnologică Canalys.

În plus, a fost furnizorul de cloud cu cea mai rapidă creștere, cu 30% de la an la an, depășind atât Amazon Web Services, cât și Google Cloud de la Alphabet, care au crescut cu 13%, respectiv 26%.

În plus, veniturile din cloud reprezintă acum 54% din veniturile totale ale Microsoft și reprezintă cea mai rapidă creștere.

Cea mai mare oportunitate a Microsoft este inteligența artificială (IA). Compania s-a mișcat rapid pentru a valorifica creșterea IA generativă, iar poziția sa de lider în cloud oferă Microsoft calea ideală pentru a vinde IA clienților săi din cloud.

Microsoft și-a plătit dividendele în mod constant, din 2004, cu 14 creșteri anuale consecutive. Randamentul este de 0,7%, dar acest lucru se datorează în mare parte aprecierii puternice a prețului acțiunilor din ultimii doi ani.

Acțiunile au generat câștiguri de dividende de 265% în ultimii cinci ani, în ciuda celei mai grave recesiuni economice din ultimii ani.

2. Berkshire Hathaway: 17%

Warren Buffett nu a ascuns obiectivul de a dona toate acțiunile Berkshire Hathaway către organizații de caritate. I s-a alăturat lui Gates în 2006 și de atunci a donat 36 de miliarde de dolari Fundației Gates.

Drept urmare, Fundația Gates deține aproape 20 de milioane de acțiuni Berkshire, evaluate la 7,1 miliarde de dolari.

Deși acțiunile au fost donate, există câteva motive pentru care fundația deține încă mare parte din acțiuni. Vasta colecție de afaceri și acțiuni ale Berkshire Hathaway oferă o diversificare instantanee, oferind în același timp un flux constant de numerar.

Un exemplu al capacității companiei de a genera numerar îl reprezintă companiile de asigurări – care includ National Indemnity, GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance și Alleghany. Aceste afaceri „au performat foarte bine anul trecut, stabilind recorduri în vânzări, flotare și profituri de subscriere”, potrivit scrisorii acționarilor. De fapt, aceste companii de asigurări și veniturile din investiții au reprezentat 40% din venitul operațional al Berkshire, de 37,35 miliarde de dolari.

3. Canadian National Railway: 16%

Când Berkshire Hathaway a preluat proprietatea Burlington Northern Santa Fe în 2009, Buffett a remarcat că segmentul căilor ferate era o „modalitate foarte eficientă din punctul de vedere al costurilor” pentru a transporta mărfuri. Fundația Gates deține aproape 55 de milioane de acțiuni la Canadian National Railway, evaluate la 6,9 miliarde de dolari.

CNR și-a mărit constant dividendele timp de 18 ani consecutiv și în prezent are randamente de 1,9%.

4. Waste Management: 15%

Waste Management Inc, cea mai mare companie de gestionare a deșeurilor din America de Nord, se aliniază cu principiile de investiții sustenabile ale lui Bill Gates. Miliardarul deține 35.234.344 acțiuni, în valoare de aproximativ 6,06 miliarde de dolari.

Cu dividende trimestrial de 0,70 dolari pe acțiune, venitul său anual de aici este de 98.656.163,20 dolari. Și cu o rată de plată de 49%, există o mulțime de oportunități pentru creșteri viitoare.