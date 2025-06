În contextul actual al discuțiilor privind echilibrul bugetar al României, Valentin Lazea, economistul-șef al Băncii Naționale a României, atrage atenția asupra unor concepții greșite care circulă în spațiul public și influențează în mod eronat dezbaterea politică și economică.

Unul dintre miturile des întâlnite este că reducerea deficitului bugetar se poate face exclusiv prin diminuarea cheltuielilor statului, fără a atinge veniturile.

Lazea subliniază că această abordare este nerealistă, mai ales în contextul unui volum uriaș de ajustare necesară – echivalentul a 40 de miliarde de lei (aproximativ 8 miliarde de euro).

În realitate, corectarea finanțelor publice trebuie să combine simultan reduceri de cheltuieli cu majorări sau optimizări ale veniturilor, pentru a răspunde rapid cerințelor impuse de finanțatori și agențiile de rating.

O altă idee păguboasă, dar încă vehiculată, este că tăierile de cheltuieli ar trebui să fie prioritare, urmând ca îmbunătățirea colectării fiscale să vină ulterior, iar majorarea taxelor să fie ultima soluție.

Economistul explică că această secvență riscă să întârzie prea mult ajustarea, România fiind presată de termenele Comisiei Europene, care așteaptă un plan concret și credibil până în luna iunie.

În plus, agențiile de rating, care analizează stabilitatea fiscală a țării, vor evalua situația în august și septembrie, iar amânarea măsurilor serioase poate afecta negativ ratingul de țară.

Totodată, Lazea avertizează asupra riscului de a propune măsuri incerte sau contestabile din punct de vedere legal, cum ar fi „îmbunătățirea colectării” sau reducerea pensiilor speciale fără o bază clară și aplicabilă imediat.

România are deja un deficit de credibilitate din cauza promisiunilor neîndeplinite în trecut, iar pentru a convinge partenerii externi, măsurile propuse trebuie să fie cuantificabile și să nu poată fi atacate în justiție.

„O a treia idee care iarăşi circulă aiurea în spaţiul public, este că am putea să ne prezentăm cu măsuri greu cuantificabile sau necuantificabile şi cu măsuri care pot fi contestate în Justiţie, de genul să îmbunătăţim colectarea, să colectăm mai bine TVA, să reducem pensiile speciale şi aşa mai departe. România are un handicap de credibilitate din rundele anterioare de negocieri, când a tot promis astfel de măsuri pe care nu le-a făcut, deci astfel de măsuri nu vor avea niciun succes nici la Comisie, nici la agenţiile de rating. Trebuie să venim foarte clar cu măsuri cuantificabile şi necontestabile în Justiţie. Şi cu asta cred că am răspuns la 20 de întrebări în avans”, a declarat Valentin Lazea.