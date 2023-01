Adevărata viață a eroilor! Marcela Feraru: Dincolo de eroul de legendă se află un om

Jurnalista Marcela Feraru a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre adevărata viață a eroilor.

”Toata lumea a auzit macar o data in viata numele d’Artagnan, muschetarul facut celebru de Alexandre Dumas. Insa dincolo de eroul de legenda se afla un om. Caci d’Artagnan a existat cu adevarat, iar povestea lui este chiar mai fascinanta decat cea a eroului de roman”, se arată în mesajul de pe rețelele de socializare.

În continuare, Marcela Feraru a prezentat, succint, povestea lui d’Artagnan.

”Este povestea unui baiat de la tara, nascut intr-o familie de nobili scapatati, care va ajunge omul de incredere al celui mai mare rege al Frantrei, Ludovic al XIV-lea. O prietenie indefectibila se naste intre eroul nostru si trei dintre muschetarii regelui : Athos, Porthos si Aramis.

Aceasta ar fi, pe scurt, trama romanului scris de Dumas, publicat mai intai in foileton de revista Le siècle.

Romanul are un enorm succes inca de la prima editie, tiparita in 1844, este tradus in peste 100 de limbi si are tot atatea ecranizari, adus pe ecran in fiecare epoca de cei mai mari actori”, se mai arată în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.

Adevăratul d’Artagnan

Cunoscuta jurnalistă a mai precizat, în finalul mesajului că o mână de istorici au căutat prin arhive pentru a da viață adevăratului d’Artagnan.

”Care este, insa, realitatea ? Cativa istorici pasionati au scormonit prin arhive pentru a da viata adevaratului d’Artagnan”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Alături de acest mesaj, Marcela Feraru a publicat și un video de pe canalul HAI România! referitor la ”Adevărata viață a eroilor”.

