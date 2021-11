Detalii neștiute despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian! Ce scrie, de fapt, pe certificatul de deces

Maria Tarchila, sora lui Petrică Mîțu Stoian, a dezvăluit ce scrie pe certificatul de deces al regretatului cântăreț. Amintim că neînsuflețit este, depus în momentul de față la Teatrul Național din Craiova.

„Pe certificatul de deces al lui Petrică scrie că a murit din cauza inimii. Stop cardio-respirator”, a declarat Maria Tarchila, sora lui Petrică Mîțu Stoian, pentru fanatik.ro

Cine va fi audiat?

De asemenea, aceasta a spus că așteaptă să vadă ce vor spune procurorii cu privire la dosarul penal care a fost deschis in rem privind decesul lui Petrică Mîțu Stoian.

„Nu știu dacă eu o să fiu audiată! Dar cei de la clinică vor fi audiați. Eu nu am fost la clinică, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar mă gândesc că de acolo a început totul. Noi, în spital, când era, la Reșița, eu am ajuns repede, într-o fugă, din Arad, am apucat să mai vorbim, l-am găsit normal, chiar glumea, nici nu mă gândeam că se va întâmpla asta. Chiar îi spuneam să nu facă vreo prostie. Îi ziceam: `Petrică, fii tare, tu ești tare, să reziști, să nu faci prostii, gândește-te că ești tânăr!`. El mi-a zis atunci: `Nu mai pot`! Îi era tare rău. Astea au fost ultimele vorbe. A făcut, cred, atunci, și un atac de panică, atunci l-au și dus la Terapie Intensivă”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată.

Totodată, Maria Tarchila a subliniat că privirea pe care i-a aruncat-o Petrică Mîțu Stoian în momentul în care, conștient încă, era transferat la Terapie Intensivă o va urmări toată viața.

„Când a ieșit să îl ducă spre Terapie Intensivă, ne uitam unul la altul. Și s-a uitat cu niște ochi la mine, disperat, văd și acum imaginea, nu mai pot să o uit. Atunci m-am gândit că nu mai scapă și așa a fost…”, conchis sora lui Petrică Mîțu Stoian.