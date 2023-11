Deși este un produs relativ simplu, s-ar putea să fim surprinși de diferențele de gust, textură și aspect, atunci când comparăm două bucăți de unt fabricat din surse diferite de lapte.

Un prim exemplu este contrastul dintre untul standard, pe care îl găsim în majoritatea magazinelor, și untul fabricat din lapte de la vaci hrănite cu iarbă, potrivit TastingTable.

Acest unt are o consistență mai cremoasă și o aromă mai bogată

Untul provenit de la vaci hrănite cu iarbă, după cum sugerează și eticheta sa, provine de la vacile care pasc iarbă. În schimb, untul obișnuit se face din lapte produs de vaci hrănite, de obicei, cu cereale. Hrănirea cu iarbă va face ca untul să aibă o consistență mai cremoasă și o aromă mai bogată și unică, încât oricine va simți diferența.

Dacă veți mânca unt fabricat din lapte de la vaci hrănite cu iarbă, veți observa note subtile de plante, care îl deosebesc în mod clar de untul obișnui t, care are un gust de lapte integral, cu o notă de malț.

Pe lângă gust, puteți distinge cele două tipuri de unt după culoare

Unii chiar îl descriu chiar ca având note de legume verzi proaspete!

Fie că îl folosiți pentru a coace un preparat, fie la ciupercile sotate în vin alb, puteți conta pe gustul acestui unt. Dincolo de gust, puteți distinge cele două tipuri de unt după culoare.

Untul obișnuit este de un alb lăptos, în timp ce untul din lapte de la vaci hrănite cu iarbă este galben, datorită conținutului mai mare de beta-caroten – același compus care dă morcovilor culoarea portocaliu.

Beneficii pentru sănătate ale untului din lapte de la vaci care pasc iarbă

Există o mulțime de beneficii pentru sănătate, în comparație cu untul standard! Pe lângă aromele mai complexe, untul din lapte de la vaci hrănite cu iarbă are mai multe vitamine și minerale.

Beta-carotenul, care dă culoarea untului, este un precursor al vitaminei A, esențială pentru a vă menține ochii sănătoși. În plus, este o sursă bună de calciu și fosfor, excelente pentru oase.

Este bogat în grăsimi nesaturate

Untul din lapte de la vaci care pasc iarbă este bogat în grăsimi nesaturate, în special acizi grași omega-3. National Institutes of Health observă că Omega-3 joacă un rol-cheie în sănătate, prin menținerea celulelor, furnizarea de energie și stimularea sistemului imunitar.

În plus, ar putea să ne protejeze de bolile de inimă. O altă grăsime benefică din acest unt este acidul linoleic conjugat (CLA), care are o legătură cu reducerea riscului unor boli de inimă, conform unui studiu din Journal of the American Heart Association.

Acest tip de unt conține o cantitate semnificativă de grăsimi saturate

Cu toate acestea, este important să rețineți că acest tip de unt conține o cantitate semnificativă de grăsimi saturate, care ar trebui consumate cu moderație.

Dacă vreți să aveți o dietă sănătoasă, Clinica Mayo sugerează să includeți in alimentație mai mult ulei de măsline (care este mai bogat în grăsimi mononesaturate), în loc să vă bazați pe unt, indiferent dacă este făcut, sau nu, din lapte de la vaci hrănite cu iarbă.