Este un tip de brânză care se face prin metoda coagularii cu acid

O porție de brânză de vaci oferă 59% din aportul zilnic recomandat de vitamina B12. Brânza obținută din laptele animalelor crescute 100% cu iarbă conține acizi grași omega-3 și vitamina K-2, un nutrient pe care corpul nostru îl folosește pentru a coagula sângele. Cercetările au arătat că brânza de vaci ajută la evitarea apariției cariilor.

„Brânza de vaci este un tip de brânză cunoscut pentru textura sa asemănătoare cașului”, explică Jordan Hill, dietetician înregistrat la Top Nutrition Coaching.

O veți găsi pe culoarul de lactate lângă ricotta (care este făcută din zer, în timp ce brânza de vaci este făcută din caș) și smântână (făcută prin fermentarea smântânii obișnuite). Este un tip de brânză care se face prin metoda coagularii cu acid.

Asta înseamnă că este încălzit, închegat și scurs pentru a separa zerul de caș. Are o aromă ușoară și o textură moale, care o face ușor de mâncat sau de adăugat în alte rețete. Producătorii de brânză de vaci folosesc echipamente speciale pentru a finaliza acest proces și a scoate pe piață cantități uriașe de brânză de vaci. Dar brânza de vaci ser poate face foarte simplu și în casă.

Cum se poate face brânza de vaci în casă

Pentru a face brânză de vaci în casă, trebuie să încălziți laptele la 190 de grade, apoi să adăugați oțet sau suc de lămâie. Lăsați să stea timp de 30 de minute înainte de a transfera amestecul respectiv într-o strecurătoare pentru a se scurge bine, preț de alte 30 de minute. Rezultatul va fi o bucată mare de brânză de vaci pe care o puteți fragmenta, folosind-o după cum doriți.

Brânza de vaci are un gust foarte blând, motiv pentru care majoritatea oamenilor o amestecă cu alte ingrediente sau o folosesc în diferite rețete. Are un gust neutru și ușor acidulat, putând fi amestecată in tot felul de preparate.

De ce e bine să mâncăm brânză de vaci

Deoarece este un produs lactat cu conținut scăzut de grăsimi, bogat în proteine, ușor de digerat, poate fi și o sursă bună de fibre, calciu și vitamina B12. Conține mai puține grăsimi și sodiu decât alte brânzeturi precum ricotta sau crema de brânză. Dacă încercați să slăbiți sau să controlați nivelul zahărului din sânge (diabet), încercați să consumați porții mici din această brânză.

Brânza de vaci este o alegere hrănitoare și sățioasă pentru micul dejun, care ajută la digestie. O cană de brânză de vaci conține 25 de grame de proteine, aproximativ la fel ca un piept de pui la grătar. În plus, aveți opțiunea de a cumpăra versiuni fără grăsimi, 1%, 2% sau integrale.

Brânza de vaci este recomandată femeilor însărcinate datorită diferitelor substanțe nutritive. Conține fosfor, un element important recomandat în timpul sarcinii.

Calciul și proteinele din brânză o fac excelentă pentru oase și mușchi. Proteina din zer, același tip de proteină folosită în multe suplimente de creștere a mușchilor, este prezentă din belșug în brânză. Calciul poate ajuta oasele în curs de dezvoltare să devină mai puternice și, de asemenea, previne osteoporoza pe măsură ce îmbătrânim. De asemenea, vitaminele A, D, K și Zinc prezente în brânza de vaci contribuie la sănătatea oaselor.