Liderul PMP și eurodeputatul Eugen Tomac a subliniat că ședința Consiliului European din 25 octombrie oferă oportunitatea de a discuta despre aderarea la spațiul Schengen.

El a menționat că președintele României și cancelarul Germaniei pot cere includerea acestui subiect pe ordinea de zi a Consiliului European, având în vedere că acest organism poate impune Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne o decizie privind Schengen.

Eurodeputatul a adăugat că România și Bulgaria ar trebui să rămână unite în eforturile lor de a adera la spațiul Schengen. Orice încercare de a exclude una dintre țări ar fi neproductivă și ar submina eforturile comune.

„La fel cum Bulgaria, dacă ar avea de gând vreodată să adopte o strategie proprie, ar intra într-o mare capcană. Am intrat împreună în Uniunea Europeană, am investit împreună în proiectul Schengen și trebuie să rămânem într-un proiect comun pentru că este în interesul ambelor state. Resping categoric orice scenariu prin care am exclude Bulgaria”, a adăugat liderul PMP.