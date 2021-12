Acuzații grave la adresa Chinei! Ar fi preferat să distrugă o țară întreagă, spune un oficial american

Declarația lui Kurt Campbell vine după ce Zhao Lijian, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, a spus în luna iulie că nu va permite „niciunei ţări să obţină avantaje de pe urma relaţiilor comerciale cu statul chinez”.

„China ar fi preferat să distrugă Australia, prin acţiuni specifice războiului economic”, a declarat Kurt Campbell, potrivit reuters.com

„Noi nu vom permite niciunei ţări să obţină avantaje de pe urma relaţiilor comerciale cu statul chinez în timp ce lansează acuzaţii fără fundament pentru denigrarea Chinei şi subminează interesele noastre centrale”, a spus Zhao Lijian.

În acest context, Kurt Campbell a reafirmat angajamentul SUA pentru noile parteneriate de securitate şi comerciale în regiunea Indo-Pacifică. Statele Unite au semnat recent un parteneriat de securitate cu Australia şi Marea Britanie (AUKUS), o alianţă criticată vehement de China. Totodată, SUA au un parteneriat militar şi comercial cu India, Japonia şi Australia – Dialogul Cvadrilateral de Securitate (QUAD).

„Statele Unite nu abandonează regiunea Indo-Pacifică şi nu suntem în declin”, a subliniat coordonatorul Administrației SUA pentru zona Indo-Pacifică.

China a primit o lovitură puternică

Uniunea Europeană are în plan investiţii în infrastructura globală, pentru a crea o alternativă la planul Chinei. Mai exact, Uniunea Europeană intenţionează să mobilizeze până la 300 de miliarde de euro pentru infrastructură şi alte tipuri de proiecte, în cadrul planului denumit „Poarta Globală” („Global Gateway”), care ar urma să fie o alternativă la iniţiativa Chinei „O centură, un drum” („Belt and Road”), arată Financial Times.

Proiecte elaborate de Comisia Europeană indică că ambiţiile Uniunii Europene se bazează pe fonduri publice, inclusiv din partea statelor membre, şi atragerea de investiţii masive din sectorul privat. Fondurile de 300 de miliarde de euro, care ar urma să fie investite până în 2027, vor include resurse din bugetul UE, de la statele membre, de la instituţiile financiare europene şi de la bănci naţionale pentru dezvoltare.

„Trebuie mobilizate şi finanţări din sectorul privat, precum şi expertiză şi susţinere pentru acces la finanţări sustenabile”, conform unui proiect de document al Comisiei Europene. Planurile ar urma să fie prezentate oficial peste câteva zile.