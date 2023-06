Lew Palter, renumit pentru rolul său din filmul Titanic, a încetat din viață în mod pașnic, la vârsta de 94 de ani, în reședința sa din Los Angeles, pe 21 mai, după ce s-a luptat cu un cancer pulmonar.

Actorul, originar din New York City, este recunoscut mai ales pentru interpretarea lui Isidor Straus, un magnat al marilor magazine din viața reală, care a împărțit o îmbrățișare emoționantă cu soția sa, în aclamata dramă Titanic din 1997 a lui James Cameron. Filmul, care a obținut încasări uluitoare de 2,2 miliarde de dolari, va fi disponibil pentru streaming pe Netflix începând cu 1 iulie.

Lew Palter este, de asemenea, recunoscut de public pentru interpretarea judecătorului Benjamin Halperin, alături de Walter Matthau și Jill Clayburgh, în dramedia lui Ronald Neame din 1981, Prima zi de luni din octombrie, centrată pe Curtea Supremă. Filmul a obținut încasări de 12,4 milioane de dolari în box office-ul mondial.

Lew Palter, un profesor renumit

Pe lângă cariera de actor, Palter a deținut și apreciata poziție de profesor la Școala de Teatru CalArts. Printre studenții săi remarcabili s-au numărat actorii aclamați Ed Harris, care a primit patru nominalizări la Oscar, Don Cheadle, nominalizat la Oscar, și Cecily Strong, nominalizată de două ori la Emmy.

Cecily Strong, producătoarea și vedeta din „Schmigadoon!”, a intrat pe Instagram pe 22 mai pentru a-și exprima recunoștința sinceră față de Lew Palter, care a jucat un rol important în orientarea ei de la actoria serioasă către roluri comice. Strong, absolventă a CalArts în 2006, a împărtășit o postare emoționantă, descriindu-l pe Palter ca fiind un profesor excepțional.

În omagiul ei de pe Instagram, tânăra de 39 de ani, originară din Illinois, și-a amintit de manierele unice ale lui Palter, cum ar fi scărpinatul urechilor mari și accentuarea „K-urilor” în discurs. De asemenea, ea a făcut referire la un citat al lui Bertolt Brecht, afirmând: „Dovada este în budincă”. Postarea lui Strong a reflectat aprecierea profundă pe care a avut-o pentru influența lui Palter asupra carierei sale comice.

În timpul petrecut la CalArts, actorul Ed Harris a avut ocazia de a stabili o legătură cu Lew Palter, care s-a născut sub numele de Leon. Harris a absolvit CalArts în 1975.

Palter, profesor pensionat din 2013, i-a împărtășit cunoștințele sale și lui Don Cheadle, cunoscut ca naratorul din The Wonder Years, în timpul cât au fost împreună la CalArts. Cheadle a absolvit instituția în 1986.

Regretatul actor a fost și un regizor talentat

În calitate de veteran al armatei americane, Palter a acumulat mai multe credite de actorie în seriale de televiziune, printre care Delvecchio, The Flying Nun, Hill Street Blues, L.A. Law, The Doris Day Show, Columbo, The Brady Bunch, Baretta, The Waltons, Cagney & Lacey și The A-Team.

În plus, Lew și-a etalat talentele de regizor în numeroase producții off-Broadway, inclusiv în drama Nuts a lui Tom Topor pentru Los Angeles Stage Company. În special, piesa a primit o adaptare cinematografică în 1987, cu Barbra Streisand în rolul prostituatei ucigașe, scrie Daily Mail.