Tesla a redus prețul unor mașini în China

Tesla a redus preţul vehiculelor sale Model 3 şi Model Y în China, una dintre cele mai importante pieţe ale sale. Preţul de pornire pentru sedanul Model 3 a fost redus de la 279.900 de yuani la 265.900 de yuani (36.615 de dolari americani), iar SUV-UL Model Y a scăzut de la 316.900 de yuani la 288.900 de yuani.

Aceste reduceri inversează parţial unele dintre creşterile de preţ pe care Tesla a fost forţată să le efectueze la începutul acestui an în China şi Statele Unite ale Americii din cauza creşterii costurilor materiilor prime. Vă amintim că, în luna martie, Elon Musk a avertizat că Tesla „observă o presiune semnificativă recentă din partea inflaţiei materiilor prime şi logisticii.”

Scăderile de preţ au avut loc și după ce Elon Musk a spus că vede elemente de recesiune în China. „China se confruntă cu un fel de recesiune, mai ales pe pieţele imobiliare”, spunea, săptămâna trecută, CEO-ul Tesla.

Menționăm că Tesla a livrat 343.000 de mașini în trimestrul încheiat la data de 30 septembrie 2022, ratând, astfel, aşteptările analiştilor economici. Tesla nu a dezvăluit, însă, câte maşini au fost livrate în China. Tesla a ratat, totodată, și aşteptările analiştilor financiari cu privire la veniturile obținute în trimestrul al treilea. Cu toate acestea, în luna septembrie, Asociaţia pentru Autoturisme a Chinei a raportat că Tesla a livrat 83.135 de vehicule electrice fabricate în China, un record lunar pentru compania respectivă.

Deși Tesla are o uriaşă gigafactory în Shanghai, la care a finalizat upgrade-urile la începutul acestui an, scăderile de preţuri au apărut din cauza concurenţei în creştere pentru Tesla în China din partea unor firme autohtone, precum BYD, Nio şi Xpeng. Potrivit CNBC, alţi producători de maşini electrice și-au mărit preţurile în acest an, inclusiv BYD şi Xpeng, din cauza impactului costurilor în creştere ale materiilor prime.

Creșterea economică a Chinei ar urma să încetinească la 3,2% în acest an

Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei a crescut rapid în al treilea trimestru din acest an, economia națională dezvoltându-se mult mai repede decât se așteptau analiștii economici. PIB-ul Chinei a crescut cu o rată anuală de 3,9% în perioda iulie-septembrie 2022, potrivit statisticilor oficiale publicate luni, 24 octombrie.

Conform Reuters, inițial, analiștii economici se așteptau ca PIB-ul Chinei să crească cu doar 3,4%, după o creștere anualizată de 0,4%, înregistrată în al doilea trimestru din acest an. În termeni trimestriali, PIB-ul Chinei a crescut cu 3,9%, comparativ cu o contracție de 2,6% din perioada aprilie-iunie 2022.

Deși economia Chinei a crescut rapid în al treilea trimestru din acest an, oficialii chinezi se confruntă cu probleme mari, precum: „strategia zero COVID-19” și criza actuală din sectorul imobiliar, care au agravat presiunea cauzată de războiul din Ucraina și de creșterea ratelor dobânzilor. În plus, restricțiile sanitare împotriva COVID-19, prăbușirea pieței imobiliare și riscurile apariției unei recesiuni globale subminează eforturile Guvernului de la Beijingu de a crește economia Chinei în 2023.

Potrivit sursei citate anterior, creșterea economică a Chinei ar urma să încetinească la 3,2% în acest an, mult sub ținta oficială de aproximativ 5,5%.