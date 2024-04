NAGA SuperApp: planul de fuziune a tuturor serviciilor NAGA într-o singură platformă integrată – NAGA SuperApp, un ecosistem unificat care oferă utilizatorilor o gamă completă de servicii, de la tranzacționare și investiții in acțiuni, la cripto, neo-banking și managementul finanțelor personale.

Fuziunea cu CAPEX.com: În așteptarea aprobărilor din partea autorităților de reglementare, fuziunea strategică este concepută pentru a spori eficiența financiară a NAGA, valorificând sinergiile dintre cele două companii (evaluarea internă arată că reducerile de costuri pot depăși 10 milioane USD pe an). In plus, NAGA va beneficia de experiența echipei Capex.com, care lucrează alături de Octavian Pătrașcu de peste 15 ani.