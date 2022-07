Mai precis, Vladimir Putin a anunțat progrese în negocierile intermediate de Turcia, privind reluarea exporturilor de cereale din Ucraina pe Marea Neagră.

De asemenea, președintele rus i-a mulţumit omologului său din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, cu care s-a întâlnit la Teheran, pentru eforturile de a debloca exporturile de cereale pe Marea Neagră.

„Graţie medierii dumneavoastră, am avansat. Este adevărat că nu sunt încă reglate toate chestiunile, dar lucrurile se mişcă şi acesta este un lucru bun”, a declarat Vladimir Putin, conform informațiilor transmise de lemonde.fr

Anunțul a venit după ce Vladimir Putin s-a întâlnit marţi, la Teheran, cu preşedintele Iranului, Ebrahim Raisi, şi cu cel al Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

La rândul său, preşedintele Erdogan și-a exprimat speranţa că reuniunea în Formatul Astana (n. red. Turcia, Iran, Rusia) va produce „un impact pozitiv pentru întreaga lume”.

„Sper că discuţiile noastre vor fi pozitive”, a declarat Recep Tayyip Erdogan.

După discuţiile din Iran, negocieri în format multilateral pe tema reluării exporturilor de cereale din Ucraina vor avea loc în Turcia, cel mai probabil la Istanbul, cu prezenţa reprezentanţilor Moscovei, Kievului, Ankarei şi Naţiunilor Unite.

„O reuniune pe tema exporturilor de cereale probabil va avea loc săptămâna aceasta. Urmează să fie abordate aspectele tehnice: instalarea unui centru operaţional în Istanbul, controale comune privind accesul şi ieşirea din porturi, securizarea navigaţiei pe culoare speciale”, a spus luni ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar.

Totodată, mai mulți oficiali turci au spus că reuniunea pentru stabilirea detaliilor tehnice care să permită reluarea exporturilor de cereale din Ucraina va avea loc miercuri sau joi, imediat după summitul de la Teheran al preşedinţilor Ebrahim Raisi, Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan.

Putin held a bilateral meeting today with Erdogan. The meeting occurred within the framework of the Astana Platform (Russia, Turkey, Iran) in Tehran after Biden’s visit to the Middle East. This is Putin’s first trip abroad outside FSU since February.

— Nina 🐙 Byzantina (@NinaByzantina) July 19, 2022