Preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, vrea ca pensiile speciale de serviciu care depăşesc câştigul salarial mediu brut pe economie previzionat în ultima prognoză macroeconomică de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză să fie impozitate cu 90%, se arată într-un comunicat de presă, trimis vineri de parlamentarul vâlcean.

Potrivit sursei citate, Buican a adus în acest sens o serie de amendamente la propunerea legislativă privind impozitarea pensiilor speciale ce urmează să fie dezbătută în Camera Deputaţilor, ca for decizional.

„În forma venită de la Senat, propunerea legislativă privind impozitarea pensiilor speciale (de serviciu) aflate în plată prevede impozitarea cu 30% a sumelor ce depăşesc 7.000 de lei şi cu 50% a sumelor din pensiile speciale (de serviciu) ce depăşesc 10.000 de lei. (…) Camera Deputaţilor va dezbate, în calitate de for decizional, propunerea legislativă ce prevede impozitarea pensiilor speciale. Numai că în forma venită de la Senat, propunerea este o păcăleală marca PSD. Adică unui pensionar special precum domnul deputat Eugen Neaţă, din pensia de 13.500 de lei lunar pe care o ia la cei 52 de ani, i se va reţine un impozit de aproximativ 2.000 de lei. Asta în condiţiile în care din pensia specială, domnul Neaţă are pondere a componenţei de contributivitate de aproximativ 10%. Ori aşa ceva este o batjocură pentru toţi pensionarii obişnuiţi. După ce că te-ai pensionat la 50 de ani, mai ai şi pensie nesimţită, ce nu se bazează decât în proporţie de 10% pe contributivitate. Tocmai de aceea, eu am propus ca sumele din pensiile speciale ce depăşesc câştigul salarial mediu brut pe economie să fie impozitate cu 90%. Formula propusă de mine ar face ca pensia domnului Neaţă, că tot l-am luat pe el ca exemplu, să fie undeva la jumătate din suma actuală. Mai mult decât decent pentru orice român care încă munceşte”, a declarat preşedintele PNL Vâlcea, citat în comunicat.

Deputatul Buican mai are o iniţiativă legislativă, împreună cu alţi parlamentari liberali din Oltenia, ce vizează eliminarea tuturor pensiilor speciale, aceasta aflându-se în prezent la Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor.

