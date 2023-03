Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut câteva comentarii pe rețelele de socializare în care a vorbit despre pensiile de serviciu, denumite de toată lumea ”pensii speciale”.

Liberalul amintește că la data de 20 ianuarie 2020 s-a reușit tăierea acestor pensii, însă Avocatul Poporului și Curtea Constituțională a României (CCR) a atacat demersul, iar legea, așa cum era de așteptat, nu a fost pusă în practică.

”Lucram la asta. Dupa cum sunt convins ca stiti, fiind un om informat, pe 28 ianuarie 2020 am reusit taierea lor, a tuturor pensiilor speciale. Din pacate insa Avocatul Poporului si CCR ne-au atacat demersul la CCR si Legea nu a mai fost pusa in practica. Nu am cedat si ulterior, in 08 mai acelasi an, 2020, am impozitat toate pensiile speciale. Si acest demers a fost blocat de Avocatul Poporului si CCR. Nu am renuntat si nu renunt!”, spune europarlamentarul Rareș Bogdan.

Acesta a adăugat că pensiile de serviciu ar trebui să urmeze și ele principiul de contributivitate. Așadar, Rareș Bogdan a mai spus că ”normalitatea trebuie sa isi faca loc si in ceea ce inseamna pensiile speciale, o normalitate care inseamna in primul rand CONTRIBUTIVITATE”.

Nu se vor pierde bani din PNRR

Europarlamentarul a subliniat că România nu va pierde bani din PNRR. El a reamintit că țara noastră deja a primit prima tranșă, iar tranșele 2 și 3 vor intra în prima jumătate a acestui an.

”Nu se vor pierde banii din PNRR. Am incasat prima transa si vom incasa in aceasta prima jumatate a anului si transa 2 si 3. Nu va faceti griji! Iar reforma pensiilor speciale trebuie facuta obligatoriu. Contributivitatea trebuie sa fie cea care dicteaza la calculatia pensiilor”, mai spune europarlamentarul liberal.

Pensiile trebuie calculate pe bază de contributivitate

Rareș Bogdan insistă că toate pensiile trebuie calculate pe bază de contributivitate. El spune că nu se poate ca oamenii să considere că cei care doresc o măsuri fiscală normală știau, de fapt, că legea va fi atacată la CCR.

”Hai sa fim seriosi, sa crezi ca cineva vrea o masura fireasca, logica, absolut normala si sa acuzi ca stia ca Legea va fi atacata la CCR si va si fi revocata este sincer prea mult. Eu am spus si spun si acum, Pensiile trebuiesc calculate pe baza de contributivitate. Nu trebuie sa mai existe pensionari speciali. Pana la urma sunt absolut convins ca voi reusi in acest Proiect. Nu ma dau batut. Nu renunt. Nu cedez”, spune Rareș Bogdan.