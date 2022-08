Vestea momentului despre aceste pensii! Marius Budăi a spus-o clar: Targetul nostru este 31 decembrie

Ministrul Muncii a vorbit despre creșterea pensiilor, dar și despre noul pachet de măsuri sociale și economice pregătit de Partidul Social Democrat. Legea 127/2019 arată că punctul de pensie al românilor ar fi trebuit să fie majorat cu 40 de procente.

Chiar dacă actul normativ a fost atacat la CCR deoarece textul legii nu ar fi prevăzut surse clare de finanțare, instituția a decis că legea este constituțională.

De asemenea, Marius Budăi a declarat că acest procent se va vedea la pensia minimă, subliniind că mai este nevoie să se lucreze la punctul de pensie.

„Am spus…da, la pensia minimă s-a întâmplat acest lucru. Mai avem de lucrat la valoarea punctului de pensie. Amintesc că la 1 ianuarie am majorat punctul de pensie cu 10% și pensia minimă cu 25%. Am spus atunci când am format coaliția, când am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment nu foarte ușor pentru România, că ne luăm 120 de zile să anunțăm un calendar de implementat”, spune ministrul Muncii.

Ministrul Marius Budăi a mai spus că în scurt timp va fi anunțat un nou pachet de măsuri sociale și economice.

„Apoi a intervenit nevoia implementării pachetelor sociale și economice. Acum lucrăm la un pachet social și economic. A anunțat președintele partidului că va urma o nouă creștere a pensiilor. Pachetele sunt pe final, va fi o ultimă discuție în coaliție și cred că în termen scurt vor fi anunțate și măsurile”, spune ministrul Muncii.

Marius Budăi spune că PSD nu se scuză și nici nu se laudă cu măsurile pe care le-a luat

Oficialul român a mai fost întrebat dacă se va ajunge la procentul de 40%, iar acesta a răspuns să mai întâi ar trebui să fie luată decizia în coaliție, iar apoi aceasta va fi comunicată. Ministrul Muncii mai spune că PSD a încercat să vină cu măsuri, dar nu le va folosi pe acestea pentru a se scuza sau pentru a se lăuda.

„Haideți să fie luată decizia în coaliție și vom comunica. Noi am încercat un pic în acest an dificil, dar nu ne scuzăm cu asta și nici nu ne lăudăm cu măsurile pe care le-am implementat, am preferat să fim proactivi. Când anunțăm ceva, să trecem și la implementare”, spune acesta.

Pe de altă parte, ministrul a vorbit și despre digitalizarea sistemului de pensii, subliniind că este nevoie de o nouă structură informatică.

„În toate casele teritoriale de pensii se întâmplă același lucru. Avem personal angajat, plătit din PNRR, avem tot ce înseamnă infrastructură, de la birouri, scaune, calculatoare, luate din PNRR, deja montate, se lucrează. Trebuie să apărăm puterea de cumpărare, din păcate nu putem să o creștem.

Din cele 4,8 milioane de dosare, 3 milioane deja sunt preluate. Targetul nostru e 31 decembrie. Sperăm să ne încadrăm, așa încât să fim pregătiți ca, odată cu reforma asumată prin PNRR, să putem efectiv să implementăm și legea”, spune acesta.

Motivul pentru care s-a ajuns la inechitățile din sistemul de pensii

Marius Budăi a prezentat motivul pentru care s-a ajuns la inechitățile care există acum în sistemul de pensii.

„Au fost trei legi de bază ale pensiilor, până la aparția Legii 127. La aceste trei acte normative au intervenit numeroase modificări. S-a ajuns la situația că din cauza faptului că s-a ieșit la date diferite, s-au folosit diferite stagii de cotizare și alt mod de calcul, suntem în situația în care avem inechități în sistem. Ne dorim să le rezolvăm.

Acum ne dorim să mai urcăm un pas, să digitalizăm total, să avem o nouă infrastructură informatică, care să preia datele mult mai simplu, așa încât când intervine o modificare la dosar, să fie implementată mult mai simplu”, mai spune acesta.