Mai există 1.292 de paturi ATI care nu au ventilatoare mecanice şi a căror dotare ar trebui să fie o urgenţă absolută, la un cost de 139 de milioane de euro, avertizează prof. univ. dr. Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societăţii Române de ATI, preşedintele comisiei ATI a Ministerului Sănătăţii şi şeful Clinicii Anestezie Terapie Intensivă – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

Medicul atrage atenţia într-un interviu pentru ziare.com că ar fi esenţial ca persoanele peste 65 de ani să fie izolate în mod obligatoriu la domiciliu. „Situaţia e foarte tensionată în spitale, acesta este adevărul. E şi teama de necunoscut, dar nu există certitudinea că vor avea echipamente de protecţie”, avertizează prof. Sandesc.

„Există perspectiva unei evoluţii spre formele cele mai grave ale crizei”

El mai spune că este bine că autorităţile, până la cel mai înalt nivel, transmit mesaje de apreciere şi mulţumire, dar ele trebuie însoţite de măsuri concrete şi de o comunicare adecvată: „Rolul esenţial este al oamenilor, al cetăţenilor. Corpul medical nu poate câştiga singur lupta cu corona. Dacă nu se respectă regulile, nu avem cum să sperăm că vom scăpa uşor”.

Dr. Săndesc susţine că există perspectiva unei evoluţii spre formele cele mai grave ale crizei, „pe care le-am văzut mai ales în Italia, unde sistemul sanitar, începând cu secţiile ATI, este pus la pământ. Dimensiunea dramei în criza corona e dată de epuizarea resurselor secţiilor ATI. Pentru formele uşoare şi medii, foarte multe, se găsesc soluţii, dar cazurile critice nu pot fi tratate decât în secţiile ATI”.

Potrivit medicului, în România 1.300 de paturi trebuie dotate urgent pentru a fi pregătite în eventualitatea foarte probabilă a unui număr mare de pacienţi, la care se adaugă o rezervă pentru încă un număr de paturi, aproximativ o mie.

„E nevoie de o investiţie majoră şi declararea stării de urgenţă creează această oportunitate. Autorităţile nu vor avea nicio scuză dacă nu o vor folosi. Ar fi o investiţie strategică pentru România, nu doar pentru acest moment.

Sunt convins că acum se vor putea face şi alocări de fonduri europene în acest scop, am contactat şi Ministerul Fondurilor Europene. Nu resursa financiară e acum problema. Am discutat în „task force COVID-19” de la Ministerul Sănătăţii că am putea demara căutările pentru containere de terapie intensivă, care pot fi instalate în curtea spitalelor”, atrage atenţia dr. Dorel Săndesc.

