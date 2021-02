Ministrul Sănătăţii le mulțumește celor din prima linie „care au luptat neîncetat pentru a salva vieţi” și „şi-au riscat propria sănătate ca să aibă grijă de cei mai vulnerabili dintre noi”.

„Astăzi se împlinește un an de la primul caz de COVID-19 din România. Nu știam atunci ce va urma să se întâmple și nici cum pandemia ne va schimba viața. O provocare uriașă care ne-a afectat pe noi toți. Om cu om”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

„Am trecut împreună printr-un an de restricții, teamă și incertitudine. Dar și un an de solidaritate. Am învățat să ne protejăm unii pe alții, să avem grijă de cei mai vulnerabili dintre noi și să îi apreciem mai mult pe cei din linia întâi care au luptat neîncetat pentru a salva vieți.

Sprijinul impresionant pe care comunitățile l-au oferit spitalelor atunci când nu existau suficiente materiale de protecție a oferit o gură de aer salvatorilor și ne-a arătat încă odată că dacă suntem uniți, trecem mai ușor peste obstacole”, transmite ministrul Sănătății.