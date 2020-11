Adi Sînă, cunoscut mai ales ca fondator și membru al formației Akcent, a povestit cu lux de amănunte cum a scăpat de COVID dar și a trăit în perioada în care a fost infectat cu noul coronavirus. Artistul a început să se simtă rău în urmă cu două săptămâni. Ulterior, testul pentru depistarea COVID a confirmat că este pozitiv.

Acum, cunoscutul cântăreț s-a decis să facă primele declarații despre experiența prin care a trecut. Adrian Sînă a avut parte de o formă mai ușoară a COVID. El a avut în primele zile frisoane și temperatură de peste 39 de grade.

”În ultimele 20 de zile nu am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat. Am fost izolat de pe data de 2 noiembrie. Într-o seară am avut nişte frisoane şi am avut un pic de temperatură şi în momentul ala mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine. Am zis atunci să nu mai stau în cameră cu Anca, să mă duc într-o altă cameră, una de la mansardă, unde am şi biroul de altfel

Am o cameră mică unde e un birou, un pat, e baie. Am hotărât să mă izolez în camera aceea gândindu-mă că aş putea avea noul virus. Am avut temperatură, m-am izolat şi am început să iau vitamine şi paracetamol. În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul şi s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19. ” , a declarat Adi Sînă pentru revista VIVA!

Soțul Ancăi Serea s-a tratat cu vitamine și paracetamol.

” Forma a fost una uşoară pentru mine. Am avut febră la un moment dat, 39,5 şi 39, 6. Ce a fost mai rău a trecut în primele două nopţi. Aveam nişte dureri de cap foarte mari, era o menghină la capul meu. Acele frisoane, acele transpiraţii. A doua zi a fost mai bine, a treia şi mai bine, urmam tratamentul… foarte multe lichide, foarte multe vitamine. Am depăşit acest moment, m-am făcut bine.”, a punctat Adrian Sînă.