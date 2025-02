Ikujiro Nonaka era considerat unul dintre cei mai cunoscuți și mai distinși cercetători din Japonia, Și-a început cariera la Fuji Electric, înainte de a se muta în SUA, în anii 1960, unde a obținut un doctorat la Universitatea din California, Berkeley.

Nonaka a predat timp de 20 de ani la Drucker School and Institute, Claremont Graduate University și Xerox Distinguished Faculty Scholar, Institute of Management, Inovation and Organization, scrie nikkei.com.

Ikujiro Nonaka a avut o influență semnificativă asupra liderilor de afaceri din întreaga lume

De asemenea, a fost profesor al Universității Hitotsubashi și al altor instituții academice japoneze.

Deși este celebru pentru cercetările sale privind teoria creării cunoștințelor organizaționale, Nonaka a dezvoltat, de asemenea, perspective importante despre inovare, leadership și strategia umanizării, considerând ființele umane agenți dinamici și creatori de valoare.

El a avut o influență semnificativă asupra liderilor de afaceri din întreaga lume și a unor organizații care au aplicat teoria sa de creare a cunoștințelor la practicile de management.

Profesorul Ikujiro Nonaka a devenit al cincilea membru de onoare al Peter Drucker Society Europe, călcând pe urmele lui Amy Edmondson, Tammy Erickson, Rita McGrath și Roger Martin, în noiembrie 2022.

Unul dintre cei mai importanți gânditori în domeniul cunoașterii tacite

„Cunoștințele tacite sunt personale, specifice contextului și, prin urmare, greu de oficializat și comunicat”, susținea Nonaka. „Cunoașterea explicită sau „codificată”, pe de altă parte, se referă la cunoștințele transmisibile în limbaj formal, sistematic”, considera el. „Prin definiție, cunoașterea tacită este cunoașterea pe care nu suntem conștienți că o avem. Deci, este greu de scos la suprafață”, spune Dan Denison, partener fondator al Denison Consulting și profesor emerit la IMD din Lausanne.

Astfel, conceptul lui Ikujiro Nonaka de o companie care creează cunoștințe seamănă cu genul de comunitate în care generozitatea este predominantă, oamenii se simt recunoscuți ca indivizi distincți, iar comunicarea informală și sinceră este ceva obișnuit.

Atunci când creatorii de sisteme de management al cunoștințelor nu reușesc să înțeleagă acest lucru, atunci când (conștient sau nu) tratează oamenii ca părți interschimbabile, primind și procesând date, sistemele de înaltă tehnologie sunt ignorate.

Pe scurt, acesta este motivul pentru care atât de multe companii au investit sute de mii de dolari în sisteme de management al cunoștințelor care nu reușesc să ofere rezultate inovatoare.