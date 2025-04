Marele scriitor Mario Vargas Llosa s-a stins din viață în orașul Lima, fiind înconjurat de familia sa. Potrivit mesajului transmis de copiii săi, trupul neînsuflețit al scriitorului va fi incinerat, iar familia a decis să nu organizeze nicio ceremonie publică în memoria acestuia.

De-a lungul vieții sale, Vargas Llosa s-a remarcat ca romancier și eseist, devenind autorul unor opere de referință precum„Orașul și Câinii” și „Sărbătoarea caprei”. Recunoscut la nivel mondial pentru profunzimea și complexitatea scrierilor sale, el a primit Premiul Nobel pentru Literatură în anul 2010, după ce fusese considerat vreme îndelungată un candidat demn de această distincție.

It is with deep sorrow that we announce that our father, Mario Vargas LLosa, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe

— Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025