A murit actorul Alec Musser, celebru pentru rolul său în serialul „All My Children”

Actorul Alec Musser este recunoscut pentru interpretarea rolului Del Henry în serialul „All My Children”. El s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, conform informațiilor furnizate de The Hollywood Reporter.

Partenera de viață a actorului și cea care urma să-i devină soție, Paige Press, a fost cea care a dat vestea tristă despre trecerea în neființă a actorului. Ea a transmis un mesaj dureros pe pagina sa de Instagram.

Press a dezvăluit că Alec Musser a încetat din viață vineri seara, acasă. Tragedia s-a întâmplat în Del Mar, California. Totuși, cauza decesului nu a fost specificată.

Paige Press a împărtășit o serie de postări, inclusiv fotografii care îi înfățișau pe cei doi de-a lungul timpului petrecut ca și cuplu, și a adăugat câteva cuvinte emoționante.

„Nu voi înceta niciodată să te iubesc. Inima mea este frântă. Astăzi este cea mai grea zi din viața mea. Eram atât de fericiți”, a transmis Paige Press, pe Instagram.

Bogata carieră a actorului în lumea cinematografică

Alec Musser, născut la 11 aprilie 1973, a dobândit notorietate câștigând cel de-al doilea sezon al reality-show-ului „Vreau să fiu o vedetă de serial”. Reușita i-a adus ulterior rolul în serialul „All My Children”, în care a jucat între anii 2005 și 2007.

Alec Musser a fost prezent în diverse producții, printre care se numără și filmul „Grown Ups” din 2010, alături de actori precum Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Maya Rudolph și Salma Hayek.

Adam Sandler a oferit un omagiu în memoria lui Alec Musser pe platforma Instagram, exprimându-și gândurile astfel:

„L-am iubit pe acest tip. Nu-mi vine să cred că s-a dus. Un om atât de minunat, amuzant și bun. Mă gândesc la el și la familia lui și îi trimit toată dragostea mea”, a transmis Adam Sandler.

Alec Musser a fost prezent și în lumea serialelor TV, având apariții notabile în producții precum „Rita Rocks” în 2009, „Desperate Housewives” în 2011 și „Road to the Altar” în 2009.

Press a împărtășit și pe Instagram Stories că Alec Musser a fost anterior model pentru Abercrombie & Fitch. Ea a subliniat că el a fost un tată minunat pentru câinele lor și că Rue [cățelul lor] va purta mereu în inimă iubirea pentru tatăl său.