Steve Halliwell va fi mereu sinonim cu Emmerdale

Producătorii serialului au dat următorul comunicat: „Cu profundă tristețe și cu inima grea, echipa Emmerdale anunță că Steve Halliwell, iubitul nostru Zak Dingle, a murit în pace. Toate gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familie, prieteni și cei dragi în această perioadă foarte dificilă. De aceea, cerem ca intimitatea lor să fie respectată în aceste zile atât de grele”.

„Steve va fi mereu sinonim cu Emmerdale. Mândrul apărător și șef al familiei Dingle. Va fi greu să nu zâmbești când te gândești la el”, potrivit The Guardian.

„Îi plăcea să se bucure de fiecare clipă”

Familia lui Halliwell a postat un mesaj în care spune că artistul a fost înconjurat, până în ultima clipă, de cei dragi”. „Ne făcea să râdem cu lacrimi. Era cel mai bun tată și bunic pe care ți l-ai putea dori vreodată – familia era totul pentru el. Am dori să mulțumim personalului minunat de la spitalul St James pentru dragostea pe care i-au acordat-o in ultimele sale zile. Nu îi plăcea tristețea, ci să se bucure de fiecare clipă”.

Actorul din Harry Potter a murit luna trecută după o lungă suferință

Luna trecută, renumitul actor britanic Leslie Phillips, cunoscut din seria fantastică Harry Potter, a murit la vârsta de 98 de ani, după o lungă suferință. Acesta a dat vocea celebrei Pălării vorbitoare (Sorting Hat), în trei dintre aceste producții de succes.

Actorul a devenit cunoscut pentru frazele sale precum „Ding Dong”, „Well, Hello” și „I Say”, iar de câțiva ani buni ducea o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă. În ultimii ani, fanii mai tinerii i-au recunoscut vocea din celebra serie Harry Potter, unde interpreta „Pălăria vorbitoare„ animată care alegea micii vrăjitori.

Phillips, care a jucat în peste 150 de filme de-a lungul vieții, a suferit un accident vascular cerebral care i-a pus viața în pericol, în 2015. De atunci, actorul s-a recuperat acasă în ultimii ani, dar nu a mai apărut în niciun film.

A suferit un accident vascular cerebral în 2015

Actorul s-a făcut remarcat în anii 1950, interpretând roluri comice. El a apărut în seriile de filme Carry On și Doctor in the House, precum și în seria de comedie radiofonică BBC The Navy Lark. În ultima parte a carierei sale, Phillips a acceptat roluri dramatice, inclusiv un rol nominalizat la BAFTA alături de Peter O’Toole în Venus (2006).