A murit Richard Franklin, actorul din „Doctor Who”

Doliu printre actori. Richard Franklin, actorul din „Doctor Who” și „Emmerdale”, a murit, la vârsta de 87 de ani. El a decedat în somn, după ce a purtat „o îndelungată luptă” cu o boală incurabilă, potrivit anunțului emoționant transmis de către familie.

„Din păcate, Richard a murit în somn după ce s-a luptat cu o boală de lungă durată. Suntem profund întristați de pierderea sa. Ne vom aminti cu drag de el pentru generozitatea sa, spiritul său creativ și povestirea fantastică. Este bine amintit pentru cariera sa de lungă durată în televiziune și teatru, unde a încântat publicul de toate vârstele. Acest lucru i-a oferit o mare bucurie și știm că moștenirea sa va dăinui”, a transmis familia actorului.

Statement from Richard’s family:

“Richard sadly died in his sleep after fighting long term illness. We are deeply saddened by his loss, we will fondly remember him for his generosity, creative spirit and fantastic story telling.’

1/2

Pic Credit Líam Rudden Media pic.twitter.com/s4Q0tOpjEa — Richard Franklin (@PlanetFranklin) December 25, 2023

Franklin a jucat rolul căpitanului Mike Yates în Doctor Who și a devenit cunoscut pentru participarea sa la lupta împotriva invaziilor extraterestre în popularul serial SF al BBC, realizat în anii 1970.

Actorul a reluat rolul în deceniile următoare, pentru episoade unice, inclusiv o apariție în episodul special pentru a 20-a aniversare a serialului, în 1983. În plus, a participat la multe convenții ale fanilor pentru a vorbi despre personaj.

El a debutat pe micul ecran în rolul lui Joe Townsend în „Crossroads”, iar în decursul anilor, a avut apariții în numeroase seriale britanice, inclusiv „The Saint”, „The Borgias” și „Heartbeat”.

Richard Franklin s-a remarcat și ca politician

Născut în Londra, actorul a devenit cunoscut și pentru interpretarea personajului omului de afaceri Denis Rigg în serialul „Emmerdale”, în perioada 1988-1989. Pe atunci, serialul încă purta denumirea de „Emmerdale Farm”, conform informațiilor de la SkyNews.

În lumea filmului, Franklin a jucat în filmul horror SF „Chemical Wedding”. El a avut un rol în „Star Wars: Rogue One”, interpretând personajul omului de știință Sirro Argonne.

În afara activității sale în actorie, Franklin a fost implicat și în sfera politică. În 1992, a candidat pentru prima dată în alegerile generale din Sheffield, reprezentând Partidul Liberal-Democrat.

Numeroși actori i-au adus omagii emoționante. Katy Manning, cunoscută pentru interpretarea personajului Jo Grant, a transmis un mesaj pe X, ea a spus:

„Minunatul și curajosul nostru căpitan Yates Richard Franklin a plecat într-o aventură lui teribil de mare. Sunt atât de recunoscătoare că l-am văzut vineri. Gândurile mele sunt alături de familia lui”, spus Katy Manning.

One thing I loved about managing Richard’s social media was reading him your messages. He was always surprised and humbled by the love shown to him and it was very much reciprocated. That love is so evident right now and I’m sure will be of great comfort to his family. – LR pic.twitter.com/P3pum6X7zq — Richard Franklin (@PlanetFranklin) December 25, 2023

Moartea acestui „mentor și prieten” l-a lovit profund și pe Liam Rudden, persoana căreia actorul îi acordase prima oportunitate de angajare în calitate de actor profesionist.

Într-o postare pe contul regretatului actorl, pe X, Liam Rudden a adăugat că informații despre aranjamentele funerare vor fi comunicate prin intermediul aceleiași platforme de socializare. „Odihnește-te în pace, Richard”, a adăugat el.