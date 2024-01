Președintele Hertha Berlin, Kay Bernstein, a murit la 43 de ani. Clubul a amintit că acesta a fost un suporter ultras, iar alegerea sa ca președinte a fost salutată în toată Germania. Fanii spuneau că este o victorie împotriva „comercializării” sportului.

Alegerea lui Kay Bernstein ca președinte al clubului Hertha Berlin a fost o premieră pentru cluburile din Bundesliga, subliniază Reuters.

Hertha, care a retrogradat din Bundesliga în sezonul trecut, ocupă locul șapte în clasamentul ligii secunde din Germania.

Hertha BSC are mourning the death of Kay Bernstein.

The club received the terrible news on Tuesday that president Kay Bernstein has passed away unexpectedly aged 43. The whole club, its governing bodies and staff members are shocked and deeply saddened by the news. pic.twitter.com/uI8HGob8z0

