Anne Whitfield a murit pe 15 februarie la un spital din Yakima, Washington. Avea 85 de ani. Regretata actriță a apărut la vârsta de 15 ani în „White Christmas”, un film de Crăciun de la Hollywood din 1954. Totodată, a avut o carieră prolifică în emisiuni TV episodice în anii 1950, 1960 și 1970.

Anne Whitfield a suferit un accident neașteptat

Actrița, ale cărui credite TV se întind de la I Married Joan și Father Knows Best până la The Six Million Dollar Man și Adam-12, a suferit ceea ce familia sa descrie ca fiind un „accident neașteptat”. S-a întâmplat în timpul unei plimbări în cartierul său.

„Prin bunătatea vecinilor care au oferit sprijin medical de specialitate, familia a avut darul de a-și lua rămas bun și de a-și exprima dragostea și recunoștința, un dar pe care îl vom prețui mereu”, a declarat familia ei, conform Deadline.

Regretata actriță în ziua de 27 august 1938, în Oxford, Mississippi, Whitfield. Aceasta avea patru ani când s-a mutat la Hollywood împreună cu mama ei, Frances Turner Whitfield, care a fost agentul și antrenorul de actorie al copilului aspirant la actorie.

Până la vârsta de 7 ani, Whitfield a apărut în seriale radiofonice. Este vorba despre „The Phil Harris-Alice Faye Show” și telenovela radiofonică „One Man’s Family”.

La 15 ani a fost distribuită de regizorul Michael Curtiz în filmul muzical White Christmas, cu Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney și Vera-Ellen.

Whitfield a interpretat-o pe Susan Waverly, nepoata generalului-maior Thomas Waverly, interpretat de Dean Jagger.

„Chiar în decembrie anul trecut, în timpul sărbătorilor, Annie a putut să vadă White Christmas împreună cu familia ei, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a filmului”, a mai scris familia ei.

În următoarele câteva decenii, Whitfield a avut apariții în zeci de emisiuni TV. Printre acestea se află „The Donna Reed Show”, „Bonanza”, „The Many Loves Of Dobie Gillis”, „One Step Beyond”, „77 Sunset Strip”, „Perry Mason”, „Gunsmoke”, „Ironside”, „Adam-12” și „Kolchak: The Night Stalker”.

Aceasta a părăsit Hollywood-ul pentru statul Washington în anii 1970. Whitfield, în vârstă de 40 de ani, s-a întors la facultate pentru a obține o diplomă în comunicare.

Regretata actriță este urmată de fiicele sale, Julie Stevens și Allison Phillips, fiul Evan Schiller, socrii și șapte nepoți. O celebrare a vieții este programată pentru 22 martie.