Doliu în lumea sportului! A murit Akebono, primul mare campion de sumo venit din afara Japoniei. Uriașul, cu o înălțime de 203 cm și o greutate de 233 kg, avea vârsta de 54 de ani.

Cu 11 titluri de campionat câștigate, Akebono deține unul dintre cele mai mari numere de campionate din istoria modernă a sumo-ului. Impresionant din punct de vedere fizic, a fost o figură dominatoare în lumea sumo-ului. Avea o înălțime de 203 de centimetri și o greutate de 233 de kilograme, notează Reuters.

Stilul său de luptă era bazat pe utilizarea imensului său gabarit pentru a împinge adversarii în afara ringului.

Pe numele său real Chad George Ha’aheo Rowan, Akebono s-a născut în Hawaii. El a fost un jucător de baschet universitar care a fost recrutat de către șeful unui stabiliment japonez de sumo. Acesta era, de asemenea, originar din Hawaii.

El a intrat în lumea sumo-ului în 1988 și a atins cel mai înalt rang, acela de yokozuna, în ianuarie 1993. Astfel, a devenit al 64-lea yokozuna în istoria modernă a sumo-ului. Mai târziu, a obținut cetățenia japoneză și a adoptat numele de Taro Akebono.

Ca străin, Akebono a urmat calea deschisă de Konishiki, un alt hawaiian, și a fost coleg cu Musashimaru, născut în Samoa Americană.

Akebono a fost adesea prezent în emisiunile de televiziune japoneze. După ce s-a retras din sumo în 2001, a participat la diverse evenimente de arte marțiale mixte și lupte profesioniste.

RIP to the Mighty Akebono. The epitome of a Yokozuna, both a warrior and a gentlemen. A hui hou.

— Samoa Joe (@SamoaJoe) April 11, 2024