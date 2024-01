Solista trupei The Shangri-Las, Mary Weiss, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de casa ei de discuri, informează DPA.

Trupa The Shangri-Las a devenit celebră în anii ’60 cu o serie de hituri despre dragoste și tragedii adolescențiale. Printre acestea se numără „Remember (Walking In The Sand)” și „Leader Of The Pack,”. Ultima a fost ulterior inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Mary Weiss a jucat un rol central pentru trupa The Shangri-Las

Mary Weiss a jucat un rol central în sunetul și imaginea trupei The Shangri-Las. Solista a contribuit la pionieratul erei trupelor de fete alături de The Ronettes.

Vineri, Miriam Linna de la Norton Records a confirmat decesul lui Weiss pentru agenția de presă PA.

The Shangri-Las au fost cunoscute pentru atitudinea lor puternică în peisajul muzical din anii ’60. Trupa a fost compusă din două perechi de surori, Mary și Elizabeth Weiss, respectiv gemenele Marguerite și Mary Ann Ganser. Trupa s-a format în cartierul Queens din New York.

Solista de muzică a fost absentă de pe scenă timp de mai multe decenii

The Shangri-Las au lansat o serie de hituri. Printre acestea se numără „Give Him A Great Big Kiss” sau „Out In The Streets,”. Ulterior, au cântat în deschiderea celor de la The Rolling Stones în cadrul celui de-al doilea turneu pe care aceștia l-au efectuat în SUA în 1964. Apoi, fetele de la The Shangri-Las au decis să se despartă.

Solista de muzică, Mary Weiss a fost absentă de pe scenă timp de mai multe decenii, revenind în 2007 pentru a lansa primul ei album solo cu Norton Records, intitulat „Dangerous Game,” care a primit aprecierea criticilor.

A murit și o mare actriță

Și lumea filmului este în doliu. Lynne Marta a încetat din viață. Actrița, care și-a dedicat aproape patru decenii carierei sale în televiziune și film, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Lynne Marta a trecut în neființă în Los Angeles pe 11 ianuarie.

Lynne Marta a avut o carieră constantă și prolifică. Ea este remarcabilă în special pentru contribuțiile sale în seriale precum „Love, American Style” și pentru interpretarea sa memorabilă în filmul „Footloose” din 1984.

Lynne Marta și-a început cariera în lumea televiziunii în anul 1966. Ea a făcut apariții notabile în emisiuni precum „Gidget” și „The Monkees”. De-a lungul anilor, a avut o carieră constantă și, cu puține excepții, a fost mereu prezentă în diverse proiecte cinematografice sau televizate.