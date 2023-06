Doliu în România! Mohamed Barkel s-a stins din viață

Este doliu în rândul medicilor din România, după ce s-a aflat că Mohamed Barkel, un reputat medic primar cardiolog de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, s-a stins din viață. Acesta a decedat vineri, 23 iunie 2023, la onorabila vârstă de 60 de ani, după ce a intrat într-un stâlp de beton în timp ce mergea pe bicicletă.

În urma accidentului respectiv, Mohamed Barkel a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. El a fost dus rapid la Unitatea de Primiri Urgențe, a fost resuscitat, însă nu a mai putut fi salvat.

„Din nou o veste tristă, atât de multe de la o vreme, a mai murit un doctor, un om, un coleg pe care-l întâlneai mereu ziua sau noaptea pe holurile spitalului. Îți amintești vocea blândă cu care ni se adresa nouă și pacienților și brusc realizezi ca n-ai să-l mai întâlnești niciodată și că o astfel de zi există pentru noi toți, doar ca nu știm când va veni.

Și atunci te străduiești să trăiești fiecare clipă ca și când ar fi ultima, fiindcă viața nu are roată de rezervă și, mai trist merge mereu mai departe, fără tine, ca și când n-ai fi existat… Sincere condoleanțe!”, au transmis colegii săi prin intermediul rețelelor sociale.

În rândurile următoare, sunt câteva dintre mesajele pe care le-au scris pe Facebook oamenii care l-au cunoscut pe Mohamed Barkel:

„Astazi am pierdut un medic din echipa noastra, un om bun si dedicat carierei! Sincere condoleante familiei medicului cardiolog, Barkel Mohamed! Veti ramane mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”

„La revedere, prietene! R.I.P Mohamed Barkel. Condoleante familiei!”

„Aseara eram la urgente nu va pot explica in cuvinte clipele si rugaciunile sotiei si a familiei, s-a zguduit spitalul de durere si plansete, sa nu treaca nimeni prin asa durere. Drum bun spre ingeri Domnul Doctor!Putere fam sa treaca peste asa o mare pierdere.”

„Dumnezeu să-l odihnească. Un cardiolog bun, tratamentul prescris de d-lui, m-a ajutat mult.”

Doliu în rândul medicilor! Iulia Delia Căpitănescu s-a stins din viață

Cu câteva săptămâni în urmă, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din Dobrița, județul Gorj, s-a stins din viață.

Este vorba despre Iulia Delia Căpitănescu, care a decedat la doar 55 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală grea. Aceasta s-a stins din viață într-o unitate medicală din București. În urmă sa a rămas o familie îndoliată și zeci de pacienți a căror încredere a câștigat-o în anii ei de activitate.

Despre Iulia Delia Căpitănescu

Iulia Delia Căpitănescu s-a născut în anul 1968. Aceasta a absolit Liceul Sanitar Ramnicu Valcea în anul 1986, apoi a urmat cursurile Facultății de Medicina si Farmacie, UMF Craiova. Era medic specialist laborator și director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din Dobrița, județul Gorj.

Din 2009 și până acum, a salvat o mulțime de vieți. Iulia Delia Căpitănescu venea mereu în ajutorul oricui avea nevoie, iar cu fiecare ocazie lupta pentru interesele instituției pentru care o conducea.

„O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, lăsând în urmă o nemărginită durere şi un gol imens. A fost un om deosebit, de o bunătate aparte, mereu cu o vorbă blânda și un zâmbet frumos pe buze pentru ceilalți… Dumnezeu să te odihnească în pace, Iulia Căpitănescu! Sincere condoleante”, au transmis foștii ei colegi de muncă.