Actrița din Emmerdale, Meg Johnson, care a jucat rolul lui Pearl Ladderbanks în serialul ITV, a decedat la vârsta de 86 de ani.

Decesul „bunei şi minunatei” Meg, care a interpretat-o pe Pearl Ladderbanks în „Emmerdale” începând din 2003, a fost anunţat într-o declaraţie comună făcută de familia sa, de agenţia de talente Jorg Betts Associates şi de echipa îndrăgitului serial, difuzat pe ITV.

„Cu mare tristețe anunțăm că actrița Meg Johnson a murit în pace ieri seară, înconjurată de familia ei. Meg a fost o doamnă bună și minunată, plină de căldură și mereu cu o sclipire în ochi”. a transmis agenția de talent Jorg Betts Associates

Meg Johnson a avut demență în ultimii ani, dar „a luptat pe plan personal și profesional indiferent”.

Johnson a jucat rolul lui Pearl Ladderbanks în serialul ITV din 2003. La începutul anilor 1980, a jucat rolul Eunice Gee în Coronation Street de la ITV, un personaj pe care l-a repetat pentru scurt timp în 1999.

Danny Miller, cel mai cunoscut pentru rolul lui Aaron Dingle în Emmerdale, i-a adus un omagiu lui Johnson.

De asemenea, actrița Lisa Riley, care este cel mai bine cunoscută pentru rolul lui Mandy Dingle în Emmerdale, a scris pe Twitter că Johnson a învățat-o „disciplină, respect, comedie și cum să nu ia viața în serios”.

„Tu ești adevăratul sens al cuvintelor – femeie minunată. Energia ta continuă, pentru că ai fost atât de specială. R.I.P. Meg.”, a scris actrița.

Înainte de a se alătura echipei din „Emmerdale„, Johnson a interpretat-o timp de mai mulţi ani pe Brigid McKenna în telenovela „Brookside” de pe Channel 4.

La începutul anilor 1980, ea a jucat rolul lui Eunice Gee în serialul „Coronation Street” de pe ITV, un personaj la care s-a întors pentru scurt timp în 1999.

De asemenea, Johnson a făcut parte din distribuţia serialului „Victoria Wood: As Seen On TV”, alături de regretata actriţă, de Julie Walters şi de Celia Imrie.

It is with great sadness that we announce that actress Meg Johnson passed away peacefully yesterday evening surrounded by her family. Meg was a kind and wonderful lady, full of warmth and always with a twinkle in her eye. She will be greatly missed by everyone who knew her. pic.twitter.com/m5dlNJT3lj

— Emmerdale (@emmerdale) July 2, 2023