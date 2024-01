Alpinista româncă Mihaela Gabi Ianoși, în vârstă de 56 de ani, a pierit pe vârful Aconcagua, cel mai înalt munte din America, situat în nord-vestul provinciei Mendoza din Argentina, la altitudinea de 6.960 de metri.

Incidentul a avut loc joi, 25 ianuarie, în timpul unei expediții alături de un grup de alpiniști.

Potrivit presei din Argentina, imediat după escaladare, alpinista româncă a acuzat stări de rău și a leșinat în fața colegilor săi. Un medic prezent în expediție a observat că Mihaela Gabi Ianoși are pulsul foarte slab, i-a administrat adrenalină și a încercat manevrele de resuscitare.

Din păcate, eforturile au fost în zadar, iar alpinista a decedat în scurt timp.

Raportul oficial al poliției argentiniene indică faptul că acest caz este investigat de Parchetul Uspallata, care va încerca să stabilească cauza exactă a morții.

Mihaela Gabi Ianoși, pasionată de alpinism și călătorii, era foarte bucuroasă și își anunțase sosirea în Brazilia într-un mesaj pe rețelele sociale.

„După 12 ore de zbor continuu, am ajuns în Brazilia, Sao Paolo! Am ajuns la ora 8 și 20 minute, ora locală a lor și 12 ora noastră, am avut 50 minute întârziere, pentru că au fost turbulențe peste ocean!

Avem 2 ore și jumătate relaxare în aeroport și decolării spre Argentina! Drumul a fost perfect, am dormit buștean!!”, a spus aceasta.