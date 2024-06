Un star din Pirații din Caraibe a murit mutilat de un atac al unui rechin în timp ce făcea surf în Hawaii. Corpul fără viață al lui Tamayo Perry a fost găsit cu mai multe mușcături, au anunțat duminică serviciile medicale de urgență din Honolulu.

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, era salvamar profesionist și a lucrat și în unele producții de la Hollywood.

El făcuse surf în largul Insulei Goat – la aproximativ 32 de mile nord de Honolulu. A fost găsit la ora 13:00, au declarat oficialii pentru Star-Advertiser.

Shayne Enright, de la Departamentul de Servicii de Urgență din Honolulu, a declarat că salvamarii l-au adus pe Perry la mal cu un jet ski, iar paramedicii au asistat la declararea decesului.

Perry, who also appeared in Charlie’s Angels: Full Throttle and Blue Crush, was attacked near Goat Island.

Apărut în mari filme de succes, inclusiv în „Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi” de la Disney, unde a jucat alături de Johnny Depp şi Penelope Cruz. El a apărut anterior și în filmul de succes al surfului de la Hollywood din 2002, „Blue Crush”, dar şi în pelicula „Îngerii lui Charlie”.

Perry a fost, de asemenea, un surfer și salvamar de lungă durată.

Oficialii au confirmat că el este victima după ce rudele sale apropiate au fost anunțate. Personalul de la Ocean Safety a postat avertismente de rechini în zonă în urma atacului, a precizat Enright.

RIP Tamayo Perry 💔 The Pipeline specialist and Honolulu County Lifeguard will be dearly missed by the entire North Shore community. He lost his life today in a shark incident at Goat Island off O’ahu. My deepest condolences to his family and many friends. 🙏 @freesurfmag pic.twitter.com/YDnEy31teI

— Shannon Reporting (@ShannonReports) June 24, 2024