Actorul Doug Sheehan a murit „liniștit, în casa lui, înconjurat de familie”, a anunțat un apropiat al artistului.

Doug Sheehan era considerat unul dintre cei mai carismatici actori

Veteran al Războiului din Coreea, Doug Sheehan a început să joace în timp ce studia arhitectura la Universitatea din California, Berkeley. Pasiunea lui pentru arta filmului nu a pierit niciodată.

Chiar și după ce a început să lucreze ca arhitect licențiat la Washington, a studiat arta dramatică cu legendara actriță Uta Hagen la Studioul Herbert Berghof, timp de șase ani.

Era considerat de critica de specialitate drept unul dintre cei mai carismatici actori, scrie People.

Sheehan a apărut în îndrăgita telenovelă americană până în 1982

Primul rol în televiziune a venit în 1978, odată cu serialul ”Charlie’s Angels”, iar un an mai târziu a interpretat rolul avocatului Joe Kelly în serialul TV de succes ”General Hospital”.

Sheehan a apărut în îndrăgita telenovelă până în 1982 și a primit o nominalizare la Daytime Emmy pentru cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial dramatic.

În 1983, s-a alăturat spinoff-ului ”Dallas Knots Landing” în rolul reporterului Ben Gibson.

În 1988, a jucat rolul agentului de bursă Brian Harper în sitcom-ul NBC ”Day by Day”, care a fost difuzat timp de două sezoane.

A jucat și în serialele ”MacGyver”, ”Columbo”, ”Cheers”

Printre aparițiile notabile se numără și cele din seriale americane cunoscute precum” MacGyver”, ”Columbo”, ”Cheers” și serialul TV ”Clueless”.

Ultima sa apariție a fost în filmele „What I Like About You” (cu Amanda Bynes și Jennie Garth) și ”Sabrina the Teenage Witch” (cu Melissa Joan Hart în rolul principale).

”Trăia la maximum fiecare clipă”

Familia sa a postat un mesaj în care spune că artistul a fost înconjurat, până în ultima clipă, de cei dragi.

„Ne făcea să râdem cu lacrimi. Era cel mai bun tată și bunic pe care ți l-ai putea dori vreodată, familia era totul pentru el. Nu știa ce este tristețea. Trăia la maximum fiecare clipă. Trăia în prezent, fără să se teamă de ce ii va rezerva viitorul”.

Ne vor lipsi căldura lui și simțul umorului

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis de CBS, televiziunea care a produs serialul.

„A fost un actor talentat și iubit de oamenii din toată lumea. A avut o viață incredibilă, iar moștenirea sa va dăinui prin nenumăratele personaje pe care le-a întruchipat în filme și în serialele de televiziune. Ne vor lipsi căldura și simțul umorului, care luminau camera sau scena pe care pășea, precum și poveștile minunate pe care le-a împărtășit adesea”, arată comunicatul.

Moartea lui Sheehan a fost deplânsă pe rețelele de socializare. Un utilizator de pe X a scris: „Nu ai mai jucat în Genereal Hospital de 42 de ani, iar fanii nu te-au uitat niciodată.Vei fi mereu în sufletul nostru”.