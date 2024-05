Dabney Coleman a murit

Dabney Coleman a murit „în mod pașnic și rafinat” în casa sa din Santa Monica, California, joi, a declarat fiica sa Quincy Coleman într-o declarație făcută vineri în numele familiei, informează Mediafax.

Deși este cel mai bine amintit pentru personajele sale arogante, lipsite de onestitate și nepăsătoare, Coleman a spus că totul a fost o prefăcătorie, scrie Reuters.

„Sunt eu glumeț. Este doar un tip pe care îl joc, doar ca să mă prostesc, știți”, a declarat Coleman odată pentru New York Times.

Cariera și Premiile lui Coleman

Dabney Coleman a avut o carieră prolifică în televiziune și film, aducând pe ecrane o gamă variată de personaje. Deși a fost adesea distribuit în roluri de „ticăloși” comici, Coleman a demonstrat o versatilitate remarcabilă.

A câștigat un premiu Emmy pentru rolul unui avocat în filmul de televiziune „Sworn to Silence” din 1987. De asemenea, a jucat roluri memorabile, precum dentistul prietenos al lui Jane Fonda în „On Golden Pond” din 1981 și un oficial federal de securitate în „War Games” din 1983.

În plus, Coleman a primit numeroase nominalizări la premiile Emmy și a câștigat alte două premii Emmy pentru rolurile sale din serialele de televiziune „Buffalo Bill” (1983-1984) și „The Slap Maxwell Story” (1987-1988). Aceste seriale i-au permis să își arate abilitatea de a combina comedia cu momentele de dramă, devenind unul dintre actorii de referință ai televiziunii americane.

Roluri Emblematice

Unul dintre rolurile sale cele mai cunoscute a fost cel al șefului misogin Franklin Hart Jr. în comedia „9 to 5” din 1980, unde a jucat alături de Jane Fonda, Lily Tomlin și Dolly Parton. Interpretarea sa a adus umor și a subliniat aspectele absurde ale comportamentului său, făcându-l unul dintre cele mai memorabile personaje negative din comediile anilor ’80.

În „Tootsie” din 1982, Coleman a interpretat rolul unui director de televiziune arogant și manipulator, aducând din nou farmecul său inconfundabil pe marele ecran. Acest film a fost un succes critic și comercial, contribuind semnificativ la cariera sa.

Pe lângă aceste roluri, Coleman a apărut în alte filme notabile, precum „Melvin and Howard” (1980), „The Muppets Take Manhattan” (1984) și „Dragnet” (1987). A avut, de asemenea, o prezență constantă în televiziune, cu roluri în seriale populare precum „Columbo”, „The Love Boat” și „Murder, She Wrote”.

Viața Personală și Ultimele Roluri

Dabney Coleman s-a născut pe 3 ianuarie 1932, în Austin, Texas. A urmat cursurile Universității din Texas, unde a studiat dreptul înainte de a-și da seama că pasiunea sa adevărată era actoria. A urmat cursurile de actorie la Neighborhood Playhouse School of the Theatre din New York City, unde a fost instruit de Sanford Meisner, unul dintre cei mai influenți profesori de actorie din America.

Coleman a avut o viață personală discretă, fiind căsătorit de două ori și având patru copii. A fost cunoscut pentru umorul său și pentru atitudinea relaxată, atât pe platourile de filmare, cât și în afara lor.

Ultima sa apariție pe ecrane a fost interpretarea lui John Dutton Sr. în serialul TV „Yellowstone” în 2019. Acesta a fost un rol apreciat de critici și fani, demonstrând că și la o vârstă înaintată, Coleman a rămas un actor talentat și respectat.