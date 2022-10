Angajații au dreptul la câteva zile libere pe an pentru a îngriji o persoană grav bolnavă

Începând cu data de 22 octombrie 2022, un nou tip de concediu a fost introdus în Legislația Muncii, respectiv; concediul de îngrijitor. El durează cinci zile lucrătoare pe an și este acordat la cerere de către angajatori salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă care are probleme grave de sănătate.

„Rude” înseamnă fiul, fiica, tatăl, mama, soțul sau soția unui angajat. Atenție! Concediu de îngrijitor nu vă va afecta perioada de concediu de odihnă. În plus, se vor putea stabili mai multe zile libere pentru concediul de îngrijitor.

Acest concediu nou este stabilit de Legea nr. 283/2022, care a modificat oficial Codul Muncii. Concediul de îngrijitor este o noutate pentru legislația din România, fiind complet diferit de concediul plătit de 45 de zile pentru îngrijirea persoanelor bolnave de cancer, reglementat de câteva luni.

Angajatorii care nu vor oferi concediu de îngrijitor vor fi sancționați cu amenzi de până la 8.000 de lei

„Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede legea respectivă.

Angajatorii care nu vor oferi concediu de îngrijitor salariaților lor, care îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a-l primi, vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 4.000 de lei și 8.000 de lei. De altfel, angajatorii nu îi vor putea concedia pe salariați în timpul concediului de îngrijitor. În plus, drepturile pe care le-a dobândit un salariat anterior acordării concediului de îngrijitor se vor menține pe toată durata concediului, relatează avocatnet.ro.

Angajații nu mai pot fi concediați prea ușor

Tot de la data de 22 octombrie 2022, angajatorii din România sunt obligați prin lege să respecte noi drepturi ale angajaților. În caz contrar, aceștia pot primi o amendă de până la 8.000 de lei. Mai exact, angajaţii nu vor mai putea fi concediaţi în orice condiţii întrucât Codul Muncii a fost modificat, iar schimbările au intrat deja în vigoare.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat luni, 17 octombrie 2022, legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii şi a Codului Administrativ. Potrivit noilor modificări ale Codului Muncii, au fost impuse noi măsuri de protecție a angajatului și noi drepturi ale muncitorilor. În cazul în care nu sunt respectate aceste reguli, angajatorii vor fi amendați.

Potrivit noilor modificări aduse Codului Muncii, este interzisă concedierea salariaţilor pentru exercitarea mai multor drepturi, printre care dreptul de a fi informați în legătură cu locul de muncă și cu posibilitatea muncii în diverse locuri.

Aceste modificări au fost impuse în legislaţia din România ca urmare a unor cerinţe venite de la nivel european. Iată în ce condiții NU mai pot fi concediați românii:

– dacă au aplicat pentru un post mai bun, iar cererea lor le-a fost refuzată;

– în perioada în care s-au aflat în concediu de îngrijitor;

– în zilele în care n-au fost la muncă deoarece au avut o urgență de familie;

– în perioada în care s-au aflat în concediu paternal;

– dacă au mai multe locuri de muncă.