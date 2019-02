A început războiul la Bruxelles! Soarta lui Kovesi provoacă un scandal monstru între europarlamentari

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat că socialiştii din Comisia LIBE au contestat procedura audierii celor trei candidaţi pentru Parchetul European, printre care se numără şi Laura Codruţa Kovesi, iar dacă au succes atunci audierea nu va mai avea loc marţi după-amiază. Imediat, un alt europarlamentar român, Emilian Pavel de la PSD a reacţionat extrem de dur. El a spus că, de fapt, stânga europeană încearcă să obţină o decizie transparentă.

"Astăzi, europarlamentarul de dreapta Siegfried Mureşan anunţa că stânga europeană contestă procedura de luare a deciziei privind viitorul procuror şef european pentru a amâna procesul.

Minciună fără ruşine!

Coordonatoarea S&D din comisia LIBE, germanca Birgit Sippel, a contestat luarea deciziei în cerc închis, doar la nivel de coordonatori politici, şi a cerut votul întregii comisii LIBE, ÎN URMA AUDIERILOR DE AZI.

Doamna Sippel şi stânga europeană încearcă să aducă un pic de lumină într-un proces total netransparent, în care parlamentarii europeni nu ştiu cine a ales grupul de experţi care a evaluat candidaţii, nu ştiu de ce unii au fost mai buni ca alţii, nu ştiu de ce în loc de 5 candidaţi li s-au aruncat parlamentarilor doar trei nume, şi nu ştiu nici la această oră criteriile după care comisia LIBE va decide.

Amintesc faptul că această comisie, în numele Parlamentului, trebuie să decidă ordinea preferinţelor celor trei candidaţi pentru postul de procuror şef european. Consiliul UE a votat ca favorit candidatul francez.

Vom vedea azi, ÎN URMA AUDIERILOR pe care stânga europeană le susţine şi le cere, ce decizie se va lua şi mai ales cum.

Siegfried Mureşan probabil are jocurile lui, dar să minţi fără ruşine este impardonabil. Ce am contestat noi a fost TOCMAI luarea deciziei după uşi închise. AM cerut lumină şi am cerut vot deschis, dat de toţi membrii comisiei LIBE", precizează Emilian Pavel, într-un comunicat de presă.