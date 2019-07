Laura Codruța Kovesi este în tensiune maximă. La Bruxelles au loc negocieri, în presă apar tot felul de informații privind șansele ei iar cei care o susțin fac tot ce le stă în putință ca ea să fie pusă în fruntea Parchetului European.

O ultimă mișcare a fost anunțată de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. El i-a solicitat, miercuri, premierului finlandez Antti Rinne, ca alegerea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european să fie confirmată cât mai rapid de Președinția finlandeză la Consiliului UE.

„Noi, Parlamentul European, am audiat 3 candidați, am avut două rânduri de voturi, în Comisia pentru control bugetar și în Comisia pentru libertăți civile și am decis că procurorul din partea României, doamna Laura-Codruța Kövesi, este cel mai bine pregătit procuror pentru această poziție. Acest lucru a fost confirmat și de comitetul de 12 experți independenți și, de aceea, vă cer, domnule prim-ministru, ca Consiliul UE să confirme numirea primului procuror-șef european în persoana doamnei Laura-Codruța Kövesi. Este urgent și important, pentru că cetățenii europeni se așteaptă să combatem decisiv frauda cu fonduri europene în Europa”, a declarat Siegfried Mureșan la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu prim-ministrul Finlandei, notează Mediafax.

Europarlamentarul liberal a cerut, de asemenea, ca Președinția finlandeză la Consiliul UE să adopte cât mai rapid bugetul multianual al UE pe perioada 2021-2027.

Președinția finlandeză la Consiliul UE a început la 1 iulie 2019.

