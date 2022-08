Vitali Gura, un înalt funcţionar al administraţiei de ocupaţie rusă în regiunea Herson a fost asasinat în propria sa casă, au anunţat autorităţile instalate de Moscova în regiune. Din primele informații reiese că el a fost împușcat de persoane necunoscute.

Un purtător de cuvânt al administraţiei, a declarat că atacul l-a vizat pe Vitali Gura, şef adjunct al districtului Nova Kahovka.

“Vitali Gura a fost victima unui atentat la domiciliul său. A fost un atentat la viaţa lui Vitali Gura, chiar în casa lui. Acum se află în spital cu multiple răni de glonţ, în stare gravă. Indivizi necunoscuţi au tras în Gura; aveau pistoale Makarov”, a dezvăluit inițial o sursă citată de TASS.

Potrivit TASS starea oficialului din administraţia de ocupaţie era critică şi se lua în considerare transportul lui în Crimeea pentru îngrijiri medicale.

„Partizanii ucraineni au asasinat un colaborator al ruşilor în regiunea Herson care a fost împuşcat în apropierea casei sale…Guru a început să colaboreze cu autorităţile de ocupaţie de la începutul războiului”, a scris Nexta pe Twitter.

Localitatea Nova Kahovka, aflată sub controlul ruşilor, este situată la aproximativ 80 de kilometri est de Herson.

Ukrainian partisans assassinated a collaborator in #Kherson region#Russian media reported that a collaborator, Vitaly Guru, was shot near his home. Currently, he is in serious condition in the hospital.

Guru start cooperating with occupation authorities since the war began. pic.twitter.com/1Nf6IHlPfb

