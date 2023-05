Comisia Europeană (CE) a decis activarea clauzei de salvgardare pentru România, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, iar importul de cereale din Ucraina va fi stopat.

„Decizia de activare a clauzei de salvgardare pentru importurile de grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță din Ucraina în România, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria a fost luată de Comisia Europeană. Decizia va fi comunicată azi și va intra în vigoare tot azi”, a explicat, marți, Miriam Garcia Ferrer, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru probleme de agricultură și comerț, în cadrul unui interviu acordat pentru Profitul Agricol.

Cu câteva zile în urmă, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru comerț și vicepreședintele Comisiei Europene, a anunțat un acord de principiu cu România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia pentru ca importurile de cereale din Ucraina să se oprească până la data de 5 iunie 2023.

„Avem o ofertă. Comisia Europeană a ajuns la un acord de principiu cu Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia în ceea ce privește produsele agroalimentare din Ucraina. Am acționat pentru a răspunde preocupărilor atât ale fermierilor din țările vecine UE, cât și ale Ucrainei cu Janusz Wojciechowski,

Elementele cheie ale acordului, așa cum sa convenit și cu Ucraina sunt: retragerea măsurilor unilaterale de către Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, măsuri de salvgardare excepționale pentru patru produse: grâu, porumb, rapiță, semințe de floarea soarelui, pachet de sprijin de 100 de milioane de euro pentru fermierii afectați din cele cinci state membre.

Investigații de salvgardare pentru alte produse includ și uleiul de floarea-soarelui. Lucrăm pentru a asigura exportul în alte țări prin intermediul căilor de solidaritate”, a scris, vinerea trecută, Valdis Dombrovskis pe contul său de Twitter.

🤝WE HAVE A DEAL🤝@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.

We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine 🇪🇺🇺🇦 – with @jwojc

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 28, 2023