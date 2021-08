A ars-o pe Luiza de vie? Apar detalii înfiorătoare despre ce a făcut Monstrul din Caracal cu trupurile celor două fete pe care le-a răpit.

Criminalul era disperat să nu ajungă la pușcărie, așa că nimic nu i s-a părut prea grotesc în încercarea de a scăpa de cadavre.

A ars-o pe Luiza de vie? Destăinuiri în celulă

Cazul Caracal a cutremurat întreaga Românie, dar și multe alte țări din Europa. Deși au trecut doi ani de la dispariția celor două fete, această tragedie nu a luat sfârșit nici acum.

Recent, au fost dezvăluite noi detalii despre cazul celor două fete, Gheorghe Dincă povestind scene șocante despre crimele sale, care, din păcate, confirmă moartea celor două fete.

Gheorghe Dincă i-a povestit unui coleg de celulă crimele sale, cât și faptul că era dispus să facă orice pentru a scăpa de pușcărie.

Toată discuția a fost interceptată de către polițiști, astfel în acest moment există probe clare care atestă că cele două fete nu mai sunt în viață, scrie ziareonline.ro, care a publicat conținutul grotesc al stenogramelor.

Potrivit conversației pe care criminalul a purtat-o în celulă, Gheorghe Dincă a recurs la metode inumane și le-a supus la chinuri greu de descris, fiind capabil să facă orice numai să nu fie prins de oamenii legii.

”N-am avut calcule făcute”

”Păi stai să-ţi spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt. Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: ‘Bă omule, eu o duc la Olt…pă pod, seara.

Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi…oho, am luat-o şi ţup!’ Şi zic: ‘Nu la Olt!’.

Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte şi eu lucrând… Opa!… Ştii? Am văzut…butoiul, dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute. Da’ ce experiment, mă!

Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau… SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?”

”Ai văzut oasele roşii?”

Pentru a nu fi descoperit, Gheorghe Dincă a inventat metode greu de imaginat chiar și de cei mai mari criminali în serie. După ce și-a dat seama că ideea de a arunca cadavrul Luizei în Olt nu ar fi o soluție bună, acesta a recurs la o altă variantă, astfel a ars-o de vie:

”Coleg de celulă: Şi când ai băgat acolo automat o ţinea şi pe ea fiarele alea…

Dincă Gheorghe: PE EA O ŢINEAU, DAR NU LUA FOC.

Coleg celulă: Nu lua foc aşa…

Dincă Gheorghe: Nu, nu. SE ALIMENTA CU OXIGEN PE SUB CU, PE SUB…

Coleg celulă: Şi curgea slănina, şunca?

Dincă Gheorghe: Păi am avut tablă, pe tablă a curs şi… totul a ars, totul…

Coleg celulă: Ai văzut oasele roşii?

Dincă Gheorghe: Păi da, erau roşii. Păi datorită temperaturii mari… Şi când se topea…

Coleg celulă: Adică ai inventat noua modă de a scăpa de cadavru.

Dincă Gheorghe: SĂ ARZI ÎNCONTINUU PÂNĂ SE FAC ELE ZOB, ASTA E ŞMECHERIA. Din ce am observat eu acum de la mine, dar nu… n-am ştiut, de unde să ştiu eu de treaba asta?”

După ce a ars tot cadavrul, Gheorghe Dincă a verificat starea resturilor aflate în butoi şi a observat bucăţi de oase şi cenuşă, zdrobind bucăţile rămase cu un lemn pentru a le fărâmiţa, după care a intrat în locuinţă să se culce şi a lăsat peste noapte butoiul în curte cu resturile în el, potrivit sursei citate.