Totuși, după o perioadă de timp performanța bateriei poate scădea inevitabil, mai ales dacă este utilizată intens și nu se aplică câteva trucuri prin care se poate menține “sănătatea“ acesteia.

Există câteva metode prin care poți să economisești durata de viață a bateriei MacBook și deci să-i menții mai mult timp performanța:

1. Folosește opțiunile de economisire a energiei de la MacBook

La MacBook există o secțiune specială de economisire a energiei, care se poate accesa din meniul “Apple“, din “System Preferences“ și “Battery“. Se bifează căsuța în care scrie “Slightly dim the display while on battery power”, iar apoi se dezactivează “Enable Power Nap while on battery power“. De asemenea, se activează și căsuțele: “Optimized battery charging“ și “Optimize video streaming while on battery“.

2. Ferește MacBook-ul de variații bruște de temperatură

Se știe deja că temperaturile extreme sunt dăunătoare pentru MacBook-uri și gadget-uri. Există studii realizate de cercetători, care arată că tehnologia de la MacBook poate fi afectată negativ de căldura extremă.

Cercetătorii au explicat într-un studiu de pe SLAC National Accelerator Laboratory că frigul extrem poate deteriora bateriile cu litiu. Mai mult decât atât, ei au ajuns la concluzia că bateriile LED își pierd din performanță după 100 de încărcări (dacă sunt depozitate la temperaturi sub punctul de îngheț) cu 5% mai mult, decât bateriile depozitate la temperaturi mai ridicate.

3. Închide aplicațiile de fundal

Pentru ca bateria de la MacBook să dureze mai mult timp:

Închide aplicațiile care rulează și pe care nu le folosești, dar care îți utilizează resursele de la MacBook și îți consumă bateria mai repede decât este necesar

Oprește conexiunea Bluetooth dacă nu ai nevoie de ea

Închide programele pe care le-ai folosit deja și acum nu îți mai sunt necesare

Oprește Wi-Fi dacă nu ai nevoie de el.

4. Actualizează sistemul de operare

Dezvoltatorii Apple îmbunătățesc mereu experiența MacBook și oferă soluții pentru actualizarea sistemului de operare. Deseori, aceste actualizări software Apple vin și cu tehnologii noi de economisire a energiei bateriei. Actualizările disponibile pot fi găsite în Software Update.

Pentru a remedia sau a înlocui bateria de la MacBook, ar fi bine să găsești un furnizor de servicii autorizat Apple, care să îți spună ce probleme ai legate de baterie și să-ți recomande o baterie MacBook de înaltă calitate. Durata de viață a bateriei depinde și de configurația ei și de modul în care este utilizată.

5. Redu puțin din luminozitatea ecranului

Prin această metodă se crește durata de viață a bateriei și în plus ecranul nu va mai fi atât de strălucitor (ceea ce poate deranja vederea când lucrezi pe MacBook mult timp). Poți face asta foarte ușor din pictograma Apple, selectând “System Preferences“, apoi în “Displays“ poți estompa luminozitatea în “Brightness” cum dorești.

6. Curăță MacBook-ul de praf

Dacă vrei să previi supraîncălzirea și uzura bateriei este bine să cureți MacBook-ul de praf, la un interval de 1-2 ani. Această curățare se face în mod profesional, pentru că este posibil ca aproape toate componentele interne să fie acoperite de praf și alte impurități.

Praful face ca o parte din componentele MacBook-ului să se încălzească și ele să se deterioreze din cauza temperaturilor ridicate. Dacă se face o curățare la momentul potrivit, deci după un an, se poate îmbunătăți durata de viață a bateriei și se poate feri MacBook-ul de defecțiuni grave.