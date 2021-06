Pana de curand, camerele GoPro erau utilizate in principal de persoanele care faceau ciclism, atletism, skateboarding sau alpinism. Insa cu toate acestea, in ultima perioada tot mai multe accesorii si functii au fost adaugate camerei GoPro, motiv pentru care a inceput sa fie implicata in tot mai multe activitati. Este minunata pentru ca te ajuta sa captezi peisaje fabulase, in actiune, lucru pe care nu poti sa-l faci cu usurinta cu un telefon oarecare.

Iata 5 lucruri uimitoare pe care poti sa le faci cu o camera GoPro

Inregistrezi o calatorie

Fie ca esti pe bicicleta, in masina sau pur si simplu te plimbi intr-o locatie deosebita, cu ajutorul unei camere GoPro poti sa-ti inregistrezi calatoria, astfel incat sa poti evoca amintirile acestea si peste mai multi ani. Daca iti place sa explorezi tot felul de obiective in vacanta, GoPro e minunata pentru ca poate fi atasata de geanta sau pe sapca, ceea ce permite inregistrarea in conditii naturale, confortabile. Videoclipurile vor fi de o calitate uimitoare.

Te filmezi in actiune

Camerele GoPro sunt excelente in special pentru cei care practica sport. Indiferent daca vorbim de ski, atletism, skateboarding, alpinism sau ciclism montan, o astfel de camera poate fi folosita pentru a crea videoclipuri uimitoare Point of View. In plus, te ajuta sa-ti inregistrezi propriile miscari, astfel incat sa le poti revedea iar si iar pentru a-ti imbunatati tehnica.

Pentru videoclipuri de familie

Cand ai o familie mai mica sau mai numeroasa, este intotdeauna special sa captezi momente frumoase. Exista o multime de moduri in care poti folosi o camera GoPro in activitatile de zi cu zi, cat si in activitatile de familie.

Daca vrei sa te joci cu copilul, ai posibilitatea de a prinde camera gopro cu un ham sau o curea accesoriu astfel incat totul sa fie cat mai confortabil in filmare.

Pentru videoclipuri la inot

Un lucru extrem de util la GoPro este ca vine cu o carcasa rezistenta la apa. Exista si modele care nu au aceasta carcasa, insa o poti achizitiona separat. Rezistenta la apa inseamna ca iti ofera posibilitatea de a face videoclipuri de calitate in apa. Daca faci surfing sau scufundari, o camera video ca GoPRo este perfecta pentru a surprinde momentele speciale de aventura.

Videoclipuri cu animale de companie

Este tare distractiv sa cumperi un ham pentru camera GoPro si sa o atasezi de prietenul tau patruped. Apoi poti sa te joci cu el si poti petrece timp de distractie, realizand videoclipuri care vor ramane intotdeauna dragi.

Acestea sunt doar 5 lucruri uimitoare pe care le poti face cu o camera GoPro. In realitate, este foarte usor sa devii inventiv in filmare cand detii o camera foto cu performante extrem de bune si calitate profesionala.