Vânzările de produse IT s-au majorat cu 14-15%

Oportunităţile de dezvoltare sunt în special în cadrul segmentului online, atât prin creşteri organice (vânzările pe internet fiind acum doar câteva procente din totalul consumului), cât şi prin preluări şi achiziţii. Companiile care activează în mediul online au o capacitate redusă de a genera economii de scară, iar vânzările anuale fiind în general cu mult sub pragul de 100 milioane euro (cu notabila excepţie a liderului).

O altă caracteristică dominantă a sectorului este sezonalitatea, vânzarile din ultimul trimestru (acoperind momentele de Black Friday şi sărbatorile de final de an) contribuie cu până la 40% în total volume.

Piaţa echipamentelor de printare continuă să scadă, iar sectorul IT creşte doar valoric pe segmentul laptop-uri, consumatorii orientându-se mai mult spre vârfurile de gamă.

Abonare Newsletter

Curs valutar

USD 3.8076 ron EUR 4.6563 ron HUF 1.4953 ron BRL 1.1157 ron BGN 2.3808 ron AUD 2.9074 ron

CONVERTOR VALUTAR

RON BRL GBP NOK UAH CAD HRK NZD USD CHF HUF PLN XAU CNY INR RSD XDR CZK JPY RUB ZAR AED DKK KRW SEK AUD EGP MDL THB BGN EUR RON BRL GBP NOK UAH CAD HRK NZD USD CHF HUF PLN XAU CNY INR RSD XDR CZK JPY RUB ZAR AED DKK KRW SEK AUD EGP MDL THB BGN EUR

Capital Comunicate

AgoraMag

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 498 [name] => 300x250 Aim4Media all site [cod_banner] => [banner_order] => 0 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 309 [name] => Business 300x250_p1 [cod_banner] => [banner_order] => 1 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 515 [name] => Advertoriale/office_capital_300x250_1 [cod_banner] => [banner_order] => 2 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 185 [name] => Sidebar - Formular abonare newsletter [cod_banner] => [banner_order] => 3 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 506 [name] => Banner-TheGoodCompany-CategoriaBusiness [cod_banner] => [banner_order] => 4 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 310 [name] => Business 300x250_p2 [cod_banner] => [banner_order] => 5 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 516 [name] => Advertoriale/office_capital_300x250_p2 [cod_banner] => [banner_order] => 6 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 1 [name] => Ultima ora [cod_banner] => [banner_order] => 7 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 519 [name] => concurs traffic strings [cod_banner] => [banner_order] => 8 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 311 [name] => Business 300x250_p3 [cod_banner] => [banner_order] => 9 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 313 [name] => Business 300x250_ford [cod_banner] => [banner_order] => 10 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 521 [name] => Dan Andronic Flux [cod_banner] => [banner_order] => 11 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 2 [name] => Curs valutar [cod_banner] => [banner_order] => 12 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 312 [name] => Business 300x250_p4 [cod_banner] => [banner_order] => 13 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 514 [name] => Union pana pe 31.12.2016 [cod_banner] => [banner_order] => 14 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 3 [name] => Convertor valutar [cod_banner] => [banner_order] => 15 )

UNIVERSULJURIDIC.RO

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 15 [name] => Adsense sidebar 300x600 [cod_banner] => [banner_order] => 16 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 4 [name] => Editoriale [cod_banner] => [banner_order] => 17 )

Editoriale

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 507 [name] => Top 10 stiri - Sidebar [cod_banner] => [banner_order] => 18 )

OBJID: 253638 PARENTID: 165 stdClass Object ( [sidebar_name] => Sidebar-Business - IT & C [id] => 314 [name] => Business 300x250_SRAX [cod_banner] => [banner_order] => 19 )

Doctorul zilei

Animal Zoo

EVZMonden