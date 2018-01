Mona Nicolici și un deceniu în „Țara lui Andrei”

După o carieră jurnalistică excepțională, Mona Nicolici a renunțat la iubirea ei de-o viață – televiziunea și a plecat la o multinațională. De mai bine de 10 ani, Mona Nicolici conduce departamentul de sustenabilitate al OMV Petrom, fiind ocupată cu proiectele de responsabilitate socială. Consideră că succesul profesional pleacă de la încredere, iar „Țara lui Andrei” i-a schimbat cariera și percepția despre viață.

Capital: Care este secretul unei cariere de succes pentru dumneavoastră? Ce garantează succesul profesional?

Mona Nicolici: În primul rând, cred că fiecare trebuie să-şi definească acest succes. Pentru unii poate înseamna să câştige banii necesari unui anumit standard de viaţă,o anumită poziţie ierarhică în organizaţie, pentru alţii poate însemna recunoaştere publică sau toate la un loc. Eu am pornit pe acest drum căutând să fac ceva “altfel”. Să am o meserie care să facă diferenţa, să-i ajute şi pe alţii, să nu ma pierd în ”mulţime”. Știu, poate veţi spune că, nu oricine poate ajunge la asta. Eu zic că, prima condiţie este să-ţi doreşti şi să gândeşti în acest mod. Pentru că asta înseamnă să ai încredere că poţi. Eu am cautat acest ”altfel” încă de la terminarea liceului. Și eram o tânără care terminase un liceu de matematică fizică dintr-un oras de provincie, care provenea dintr-o familie de oameni modeşti, dar muncitori şi pasionaţi de oameni şi de viaţă.

Cred că norocul vine şi prin puterea gândurilor, a dorinţelor şi a energiei pe care o punem în a visa măreţ. Atunci se deschid în jurul tău porţi de oportunitate, atunci găseşti oamenii potriviţi să te ajute, să te îndrume, să te sprijine.

Apoi, trebuie să munceşti. Să înveţi. Să evoluezi. Să nu te opresti atunci când e greu. Să crezi. Să inovezi. Să cauţi mereu “nivelul următor”. Să dai mai departe. Da, să dai mai departe din ceea ce faci, ce ştii, ce eşti. Dacă faci o meserie care îţi dă doar ţie satisfacţie ( în felul în care întelegem fiecare acest lucru) nu cred că ai o carieră de succes.

Capital: Cum aţi descrie traseul dumneavoastră profesional?

Mona Nicolici: Eu chiar am crezut că pot să fac lucrurile altfel. Nu ştiu de unde mi-a venit aşa. Că nu m-a învăţat nimeni. Am spus de multe ori că am avut noroc. Dar acum, după ataţia ani chiar cred că “norocul” ne e dat fiecăruia. Trebuie doar să vrem să-l folosim. Să nu ne fie lene sau frică să-l încercăm. Am făcut tot ce v-am spus: am visat, am crezut, am căutat, am încercat şi când am găsit am început să muncesc.

Am muncit mult. Am încercat tot timpul să învaţ. Să “fur” de la alţii. Nu mi-a fost niciodată teamă să intreb. I-am cautat pe cei mai buni şi am luat de la ei tot ce ştiau mai bine. Am învăţat şi să am răbdare. Și, mai ales, să schimb atunci când am găsit oportunitatea şi am simţit că e momentul. Am riscat. Și atunci când am plecat din televiziune şi când m-am hotărât să lucrez pentru Petrom.

Ce ştiam sigur era faptul că, orice meseria aş fi ales, voiam să fiu cea mai bună. Să fac altfel decât alţii. Să schimb lucrurile în jurul meu. Și am găsit oamenii care au crezut în mine şi în ideile mele, şi împreună cu ei am construit proiecte, nu cariera mea. Ea a venit ca o consecinţă.

Capital: Care au fost cele mai importante decizii pe care a trebuit să le luaţi şi v-au marcat cariera?

Mona Nicolici: Să mă întorc în Antena 1, după ce luasem decizia să renunţ. Se întâmplă la numai un an după lansarea postului de televiziune. Am crezut că, în ciuda eforturior mele de a face televiziune, nu eram făcută pentru asta. Au apărut, atunci, “acei oameni” care m-au întors din drum şi care m-au convins că sunt bună pentru ştiri. Și au avut dreptate. Le sunt şi acum recunoascătoare.

Să mă intorc în studioul de ştiri, chiar dacă Vlad avea doar 4 luni şi avea nevoie de mine. A fost momentul în care s-a lansat cel mai important jurnal de ştiri al Antenei 1, Observator, în 1995. Dacă nu o faceam n-aş fi avut şansa să devin prezentatorul celui mai bun jurnal de ştiri din ţară pentru mulţi ani.

Să o am pe Maria.

Să părăsesc televiziunea când am simţit că nu mai e locul în care pot să aduc ceva bun oamenilor care mă privesc.

Să nu rămân în politică atunci când am descoperit că nu e pentru şi despre oameni.

Să renunţ la iubirea mea de-o viaţă, televiziunea, pentru un post într-o corporaţie. Asta a schimbat în bine nu doar cariera mea, ci şi viata multor oameni pentru care, împreuna cu echipa de la Petrom, am făcut Țara lui Andrei.