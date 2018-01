SIHH 2018, o nouă dovadă că timpul înseamnă bani

Robert Stan marţi, 16 ianuarie 2018

Ediția din 2018 a Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) se desfășoară în această săptămână, la Geneva. Milioane de euro trec din conturile pasionaților în cele ale marilor case producătoare de ceasuri.

În luna ianuarie a fiecărui an pasionaţii de ceasuri se desfată cu noutăţile prezentate la SIHH. Odată cu plăcerea de a vedea, comanda sau achiziţiona un nou ceas de lux, aceştia generează tranzacţii cu valori, uneori, uimitoare. Deşi se feresc să anunţe sumele pe care le încasează graţie comenzilor primite la expoziţia de la Geneva, producătorii de ceasuri exclusiviste recunosc că un astfel de eveniment le asigură un start bun de an. De altfel, spre deosebire de ultimele două ediţii, cea din 2018 vine pe fondul unei creşteri aşteptate a pieţei. Vânzările mondiale de bunuri de lux au urcat în 2017 cu circa 5% până la 1.160 de miliarde de euro, 262 de miliarde fiind aferente achiziţiilor de bunurilor personale, zonă în care sunt incluse şi ceasurile. Pe fondul apetitului crescut al clienţilor pentru lux, exporturile elveţiene de ceasuri au urcat cu aproape 3% faţă de 2016 până la aproximativ 17 miliarde de euro (20 mld. franci elveţieni).

Cu o piaţă aflată din nou pe val – după prăbuşirile din 2015 şi 2016 – şi având în grupul Richemont un susţinător extrem de puternic, SIHH pare din nou gata să rupă gura târgului. Cu o strategie schimbată radical, expoziţia de ceasuri de lux care se desfăşoară la pavilionul expoziţional Palexpo din Geneva între 15 şi 19 ianuarie, a reuşit să atragă în acest an şase noi producători: Hermès, Armin Strom, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, F.P.Journe şi Romain Gauthier. În acest fel numărul expozanţilor a ajuns la 35, dintre care 18 sunt case cu tradiţie, iar 17 sunt ceasornicari independenţi grupaţi în zona Carré des Horlogers inaugurată la ediţia din 2016. Mai mult decât atât, pentru că din 2017 SIHH are şi o zi dedicată publicului larg, este de aşteptat ca în acest an vânzările să fie chiar mai importante.

Gigantul din spatele maeştrilor orologieri

Cele două mari expoziţii europene de ceasuri, SIHH şi Baselworld, îşi dispută an de an poziţia de lider al evenimentelor dedicate industriei ceasurilor de lux. Spre deosebire de SIHH, expoziţia care va începe pe 22 martie 2018 în frumosul oraş de pe malul Rinului permite accesul tuturor doritorilor în toate cele şase zile de desfăşurare. În schimb, nu are susţinerea puternicului grup Richemont. Deşi nu îşi promovează postura de păpuşar al evenimentului de la Geneva (SIHH) preferând să stea în umbră, marele grup elveţian îşi trimite la Palexpo în această lună 11 mărci, adică aproape o treime din numărul total al expozanţilor. Aşa se face că nume celebre precum Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Lange & Söhne sau Baume & Mercier se vor afla în plutonul de frunte al expozanţilor graţie apartenenţei la un conglomerat cu vânzări anuale de circa 11 miliarde de euro şi o marjă operaţională de 16,6%.

Ceasuri aniversare

Pe lângă dimensiunile mercantile ale „afacerii SIHH”, expoziţia de la Geneva are, desigur, şi o latură artistică, pasională. Pentru iubitorii de ceasuri de lux banii nu sunt la fel de importanţi precum piesele pe care le poartă la mână sau îşi doresc să le includă în propriile colecţii. Aceştia pot descoperi la SIHH produse demne de toată atenţia, iar printre acestea se află unele „tribut”, piese a căror valoare creşte şi ca urmare a evenimentului căruia îi sunt dedicate.

Pentru a susţine afirmaţia de mai sus este suficient să menţionăm cele trei ceasuri cu care Audemars Piguet celebrează a 25-a aniversare a Royal Oak Offshore. La începutul anlor `70, lansarea Royal Oak de către Audemars Piguet s-a dovedit o decizie inspirată. Puţine piese din istoria ceasornicăriei au ajuns la nivelul de notorietate al acestui ceas îndrăgit în special de oamenii de afaceri, muzicieni celebri şi atleţi cunoscuţi. În 1993, casa fondată în Vallée de Joux hotărăşte să pună în vânzare un urmaş al piesei originale denumit Royal Oak Offshore. Ei bine, acum, la împlinirea a 25 de ani, acest ceas primeşte trei noi interpretări. Una care reflectă fidel piesa de bază dar are un claibru modern, şi alte două denumite Offshore Tourbillon Chronograph care au un cadran şi un calibru complet regândite şi care diferă unul de celălalt doar prin materialele utilizate.

Tot la capitolul ceasuri aniversare trebuie inclusă şi colecţia Jubilee care are sarcina de a marca împlinirea a 150 de ani de IWC Schaffhausen. Mai puţin obişnuit în lumea ceasornicăriei, aceasta este compusă din nu mai puţin de 27 de piese în ediţie limitată care fac parte din patru familii: Portugieser, Portofino, Da Vinci, şi Pilot’s Watch. Dintre acestea se remarcă IWC Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition „150 Years” care va fi comercializat în doar 15 piese, fiecare cu un preţ de 210.000 de euro. Pentru clientela feminină, IWC a inclus în colecţie Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition „150 Years” care pe bezel 206 diamante albe. Limitat la 50 de exemplare, acest ceas costă „doar” 25.000 de euro.

Un ceas, omagiu de această dată, este A. Lange & Söhne 1815 „Homage to Walter Lange” şi îi este dedicat strănepotului fondatorului companiei, Ferdinand Adolphe Lange. Ceasul are diametrul de 40,5 mm şi ascunde noul calibru L1924 cu 253 de componente. Poate fi comandat cu carcasă din aur galben, aur alb sau oţel inoxidabil.

Cinci bijuterii de la Cartier

Despre Cartier se spune că este „bijutierul regilor şi regele bijutierilor”, iar cele cinci piese ale noii colecţii Libre, inspirată din celebrul Baignoire de la începutul anilor 1900, respectă integral această titulatură. Pasionaţii care au ajung în această săptămână la Geneva pot admira pe viu înteaga colecţie Libre compusă din Baignoire Débordante, Baignoire Infinie, Baignoire Etoilée, Baignoire Interdite şi Crash Radieuse. Cu un nume care, în traducere liberă, ar însemna „cada de baie”, dar care subliniază linia ovoidală a pieselor, primele patru ceasuri din colecţie au preţuri care încep cu 36.000 de euro şi urcă, ameţitor, până la 176.000 de euro. Baignoire Débordante este, fără doar şi poate, cel mai strălucitor model din colecţia Carier Libre şi are o carcasă ovală înconjurată de diamante şi elemente negre de prindere menite să sublinieze contrastul. Bezelul dantelat din jurul cadranului negru-antracit ascunde o carcasă în care se află un mecanism quartz. Cu dimensiuni 46,9 mm x 28,4 mm, Baignoire Débordante va fi comercializat într-o ediţie limitată la doar 50 de piese, fiecare având un preţ de 70.000 de euro. Baignoire Infinie are un cadran negru mai mic care aminteşte de ceasurile din 1920. Piesa este realizată din aur alb decorat cu mai multe straturi de diamante, mătase tahitiană şi elemente decorative negre, toate încadrând cadranul central. Animat tot de un mecanism quartz, Baignoire Infinie măsoară 50 mm x 38,20 mm şi va fi comercializat, tot în 50 de exemplare cu preţul de 85.000 de euro. Baignoire Etoilée este cel mai scump din întreaga colecţie. Acest ceas-brăţară rafinat are partea superioară din diamante, cadranul de un negru opac, iar partea inferioară din elemente decorative negre. Tot cu mecanism quartz şi cu dimensiuni complet atipice (43,65 mm x 20,11 mm), Baignoire Etoilée va fi vândut în doar 12 exemplare, pentru fiecare clienţii trebuind să plătească 176.000 de euro. Chiar dacă nu este cea mai scumpă, ultima „cadă de baie” din colecţie, Baignoire Interdite este cea mai spectaculoasă şi intrigantă totodată. Carcasa din aur alb cu dimensiunea 35,35 mm x 21,40 mm are bezelul acoperit, doar aparent fără o ordine clară, cu diamante. Peste cadran se „înfăşoară” suprarealist cifre romane stilizate. Ceas de tipul „love it, or hate it”, Baignoire Interdite, va fi produs în 50 de exemplare, iar preţul deja anunţat este de 36.000 de euro. Fără o legătură clară cu restul colecţiei, Cartier Crash este o piesă dedicată, în special, colecţionarilor. Unic şi ciudat, acest ceas cu carcasă din aur galben care pare strivită are dimensiuni 42 mm x 23,3 mm, este animat de calibrul 8970MC şi are un preţ de 34.000 de euro. Vor fi comercializate tot 50 de exemplare.