Rolls-Royce prezintă la SIAB 2018 „cel mai avansat model al companiei din punct de vedere tehnologic”

„Încă de la prima lansare a Rolls-Royce Phantom, cu mai mult de 90 de ani în urmă, acest automobil reprezintă simbolul suprem al succesului. Debutul noului simbol al luxului absolut este ocazia perfectă pentru a sărbători premiera noastră, odată cu reluarea Salonului Auto Internaţional de la Bucureşti", a spus Peter Schoppmann, director regional, Rolls-Royce Motor Cars. El a menţionat şi că „prezenţa noastră subliniază importanţa din ce în ce mai mare a regiunii din Europa Centrală şi de Est pentru Rolls-Royce şi preconizăm o creştere în următorii ani".

Din momentul în care Sir Henry Royce a prezentat Rolls-Royce Phantom în 1925, a fost considerată "Cea mai bună maşină din lume" de către cunoscători. Ca rezultat, marca a atras unele dintre cei mai influenţe şi mai puternice persoane din lume, în cele mai importante momente ale istoriei ultimilor 93 de ani.

Noul Rolls-Royce Phantom-ul oferă o interpretare contemporană de design a esenţei Rolls-Royce. De asemenea, noul model aduce o evoluţie spectaculoasă în programul Bespoke, prin conceptul "The Gallery". Un nou concept fără precedent în ceea ce priveşte luxul, "The Gallery" reinterpretează tabloul de bord al automobilului pentru prima dată în 100 de ani. Proprietarii vor putea să comande o operă de artă cu adevărat unică, în universul extins al conceptului "The Gallery", ce se va regăsi în spatele unui singur panou de sticlă în interiorul noului Phantom.

Noul Phantom este cel mai avansat Rolls-Royce din punct de vedere tehnologic.

Noua "Arhitectură a luxului" din aluminiu, care stă la baza noului Phantom, este mai uşoară, mai rigidă, mai silenţioasă şi mai avansată din punct de vedere tehnologic. Anii de cercetare şi experienţă asigură echilibrul perfect între linia arhitecturală şi proporţională a noului Rolls-Royce, oferind în acelaşi timp un nou nivel al senzaţiei de "Magic Carpet Ride".

Noul motor V12 twin-turbo de 6.75 litri este inima silenţioasă a noului Rolls-Royce Phantom, oferind un nivel perfect de putere şi performanţă. De asemenea, inginerii au aplicat în mod discret transmisia cu asistenţă prin satelit, sistemul de virare a roţilor din spate şi o multitudine de tehnologii în culise, pentru a oferi o experienţă fără efort.

Standul Rolls-Royce Motor Cars - aflat sub coordonarea Rolls-Royce Motor Cars Munich, ca invitat special al Automobile Bavaria - de la Salonul Auto de la Bucureşti va fi în pavilionul B1. SIAB 2018 începe vineri, 23 martie, cu ziua dedicată presei. Publicul va avea acces la evenimentul de la Romexpo între 24 martie şi 1 aprilie 2018.

