Hakim Boutehra (Dacia, Renault): Dacă se păstra timbrul de mediu piața totală din 2017 ar fi trecut de 180.000 de unități

Robert Stan duminică, 21 ianuarie 2018

Șeful reprezentanței grupului Renault din România, algerianul Hakim Boutehra, a declarat în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii că, în opinia sa, o piață auto corectă în România ar însemna vânzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

Cum interpretaţi eliminarea timbrului de mediu şi evoluţia Dacia în programul Rabla?

Vă amintiţi că ne-am întâlnit la începutul anului trecut ş v-am spus că fără taxă pe poluare vom avea pe şosele peste 500.000 de maşini second-hand. Puţini au crezut că aşa ceva e posibil. Ei bine, iată că avem peste 560.000 de maşini second-hand – autoturisme şi utilitare – importate şi înmatriculate anul trecut în România. În acest timp, piaţa de maşini noi este mult sub potenţial. Pentru mine, problema nu este numărul mare de maşini de ocazie, ci volumul mic de maşini noi vândute. Asta în ciuda faptului că indicatorii economici arată o creştere importantă a României. În opinia mea, o piaţă auto corectă în România ar însemna vânzarea a 250.000 de vehicule noi pe an. Dar suntem foarte departe de acest volum. În plus, faptul că 80% dintre maşinile second-hand importate au peste zece ani arată o altă problemă. Acestea poluează mult, sunt nesigure şi, multe dintre ele, fără o verificare corectă a numărului de kilometri parcurs sau a defecţiunilor. În final, clienţii acestor maşini plătesc bani mai puţini la achiziţie, dar sume importante pentru a le întreţine pe o perioadă de câţiva ani.

Programul Remat are ca scop scoaterea acestor maşini vechi din circulaţie şi înlocuirea lor cu unele noi, mai puţin poluante, dar sigure şi, foarte important, cu garanţie. Vă rog să vă imaginaţi piaţa maşinilor noi fără Remat. Dealerii ar fi vândut cu circa 27.000 de maşini noi mai puţin. Dacă nu le oferi bonificaţii pentru maşinile vechi, mulţi clienţi vor opta pentru maşini de ocazie care sunt mai ieftine în momentul achiziţiei.

Aşteptaţi în fiecare an intervenţia statului. Dar nu am văzut o campanie a APIA sau a ACAROM care să explice publicului ce riscă achiziţionând maşini de ocazie?

Noi facem tot ce putem prin reţeaua noastră de dealeri. Ei le explică oamenilor toate problemele legate de achiziţia de maşini de ocazie prin comparaţie cu cele noi. De asemenea, avem oferte care să ajute clienţii să aibă costruri cât mai mici de utilizare şi întreţinere pentru maşinile noi. Cam atât putem face noi. Nu îi putem obliga pe oameni să cumpere maşini noi.

Dar oamenii care ajung în showroom sunt deja decişi să aleagă o maşină nouă. Campania de conştientiuzare ar trebui să meagă către cei care nici măcar nu ajung la showroom.

Nu cred că o astfel de campanie ar ajuta la ceva. Clienţii sunt mult mai inteligenţi decât credeţi. Ei compară preţurile, valoarea de revânzare, etc. pentru a face o afacere bună când cumpără o maşină.

Și costurile pentru reparaţii şi întreţinere pentru maşinile noi sunt destul de mari. Nu au şi acestea un efect asupra deciziei clienţilor?

În cazul nostru studiile arată că 9 din 10 clienţi sunt mulţumiţi de serviciile reţelei. La nivel de piaţă totală ne aflăm pe locurile doi şi trei, Renault, urmat de Dacia. Sunt însă convins că putem fi chiar mai buni de atât şi la asta lucrez intens cu echipa mea din zona aftersales.

Cum ar fi arătat piaţa de anul trecut dacă nu s-ar fi eliminat timbrul de mediu?

Cu siguranţă ar fi fost mai mare piaţa maşinilor noi. Piaţa totală cred că ar fi trecut de 180.000 de unităţi. Cu mai bine de 20.000 de vehicule mai mult decât s-au vândut.

Credeţi deci că taxa pe poluare ar trebui reintrodusă?

Orice mecanism care va pune pe picioare piaţa maşinilor noi ar fi util. Avem nevoie de o echilibrare a vânzărilor de maşini noi cu cele second-hand. Suntem dispuşi să suţinem orice mecanism care ar duce la asta.