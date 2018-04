Aproape 1000 de locuri la buget nu sunt ocupate la UB, însă sunt suficienţi studenţi la taxă care ar putea să le folosească

"Am discutat cu studenţii despre problemele specifice cunoscute la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, aspecte care au influenţat într-o oarecare măsură şi repartizarea locurilor bugetate. Am discutat, de exemplu, despre Universitatea din Bucureşti şi am arătat că anul trecut această universitate a suferit o pierdere de 100 de locuri la licenţă şi 210 locuri la master, sunt pierderi semnificative, dar anul trecut nu am văzut protest. Şi anul acesta s-au tăiat locuri, dar de data aceasta s-a prezentat o fundamentare. În conformitate cu datele oficiale prezentate sub semnătură de UB, am observat o discrepanţă majoră între numărul de studenţi înmatriculaţi şi numărul locuri bugetate alocate în ultimii trei ani. Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de către UB, deşi are suficient de mulţi studenţi cu taxă care le-ar putea utiliza. Aceste locuri au fost disponibilizate în urma abandonului şcolar, exmatriculării, ele sunt însumate din toţi cei trei ani, cele mai multe din anul trei. Totuşi, trebuie să remarcăm că lipsa unor proceduri interne în favoarea studentului face ca la UB să avem situaţia în care peste 900 de studenţi cu taxă nu ocupă locurile bugetate alocate. UB nu le foloseşte. Nici nu încasează bani de la buget pentru acestea, nici nu le dă studenţilor de la taxă", a afirmat ministrul.

El a precizat că situaţia aceasta nu este din anul în curs, ci şi din anii trecuţi.

"Nu este o situaţie din acest an, ci şi din anii trecuţi, este un deficit bugetar destul de important, care se datorează lipsei unei proceduri interne de realocare a locurilor bugetate disponibilizate între facultăţi şi uneori chiar în cadrul aceleiaşi facultăţi. Managementul nu este preocupat să ocupe imediat locurile bugetate disponibilizate", a spus demnitarul.

Potrivit acestuia, situaţia se repetă şi la master, unde sunt disponibile aproape 700 de locuri bugetate.

"Constatând numărul de studenţi cu taxă de la master anul doi, observăm că toţi ar putea ocupa un loc bugetat şi chiar ar mai rămâne locuri bugetate libere", a mai spus Popa.