ROAMING: Orange îi anunţă pe clienţi să activeze o opţiune specială

Orange îşi anunţă utilizatorii de cartele preplătite că înainte de a pleca în vacanţă în ţările din Uniunea Europeană, inclusiv Islanda, Lichtenstein şi Norvegia trebuie să aleagă o anumită opţiune. Astfel, operatorul recomandă utilizatorilor să activeze opţiunea PrePay 10 de euro credit în locul opţiunii pe care o au în prezent. În cazul în care utilizatorul are o altă opţiune naţională activă şi activează serviciul Roaming cu consum direct din credit, opţiunea curentă se va dezactiva, iar beneficiile naţionale incluse se vor pierde.

De asemenea, operatorul reaminteşte clienţilor că ofertele cu access roaming în Spaţiul Economic European disponibile permit utilizarea resurselor nationale incluse în roaming în SEE numai pentru călătorii ocazionale, conform Politicii de utilizare rezonabilă. “În situaţia în care, cartela ta SIM va utilizata majoritar în roaming într-o perioadă de monitorizare de 4 luni, conform politicii de utilizare rezonabilă, vei fi tarifat pentru utilizarea serviciilor în roaming in SEE până când, cartela ta SIM va fi folosită majoritar în România. Tarifele de roaming în ţările din SEE vor fi următoarele: 0.038 /min apelat, 0.0108/min primit, 0.0119/SMS, 0.0071 /MB (în Euro TVA inclus). Mai multe detalii în Politica de utilizare rezonabilă a Serviciilor Roaming SEE pe www.orange.ro/roaming”, se arată în mesajul Orange trimis abonaţilor.

Utilizarea resurselor de roaming este considerată rezonabilă atât timp cât serviciul de roaming este folosit doar pentru călătorii ocazionale în afara teritoriului României. Scopul politicii de utilizare rezonabilă este acela de a detecta şi de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming.Orange România este îndreptăţită să cunoască locul de reşedinţă sau legăturile stabile ale Clientului cu Teritoriul, putând în acest sens să solicite Clientului documentele necesare. În cazul în care Clientul nu prezintă Orange România documentele care să dovedească reşedinţa în România sau legăturile stabile cu România, Orange România va putea aplica o suprataxa Serviciului de Roaming